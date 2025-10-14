板野友美（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/14】タレントの板野友美が10月14日、自身のInstagramを更新。美しいスタイル際立つ私服姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】板野友美、スラリ美脚披露のセットアップ姿

◆板野友美、スラリ美脚披露


板野は「どっちの色がすき？」とつづり、自身がプロデュースするブランドのアイテムを着用したオフショットを公開。ラメ素材や袖のシルエットが可愛らしいグレーのセットアップからはスラリと長い脚をのぞかせていた。

◆板野友美の投稿に反響


この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「着こなし可愛い」「脚がまっすぐ」と反響が寄せられている。

板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）

