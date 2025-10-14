サムスン初のXR（拡張現実）ヘッドセット「Project Moohan」が、10月後半に正式発表される見通しです。これに先立ち、Android情報サイトのAndroid Headlinesが予想CG画像と詳細な仕様をリークしました。

↑「Galaxy XR」と呼んで（画像提供／サムスン）。

その情報によると、正式名称は「Galaxy XR」とのこと。デザインは現代的なVR／XRヘッドセットのスタイルで、両眼に4KマイクロOLED（有機EL）ディスプレイを搭載しています。合計で約2900万ピクセル（4032ppi）となり、Apple Vision Proの2300万ピクセルを上回る解像度を実現するとされています。

装着部には柔らかいクッション素材を採用し、ヘッドストラップは調整可能。さらに、取り外し可能なライトシールドを備えることで、快適な装着感を追求しています。重量は約545gで、Apple Vision Pro（約600〜650g）より軽いです。ただし、外付けのバッテリーパックの重量は含まれていません。

プロセッサにはクアルコムの「Snapdragon XR2+ Gen 2」を採用。手の動きを認識するための6つのセンサー（前面に4つ、下部に2つ）に加え、深度センサーと4つの眼球追跡カメラを搭載しています。マイクは多方向からの音声を拾うことができ、音声入力にも対応するとのこと。

専用コントローラーは6DoF（6軸自由度）対応の2台が標準付属し、アナログスティックとハプティックフィードバックを備えています。ゲームプレイにも対応し、操作性にも配慮されているそう。

UI（ユーザーインターフェース）はGoogleのXR向けOSをベースとした「One UI XR」を採用。NetflixやGoogle Chrome、マップ、YouTubeなどのアプリが利用可能で、シンプルで直感的なホーム画面が用意されるようです。

バッテリー持続時間は通常使用で約2時間、動画視聴では最大2.5時間とされています。長時間利用には向かないものの、日常的な用途には十分な性能といえるでしょう。

発売は2025年10月21日ごろと噂されており、価格は約1800ドル（約27万円※）である見込み。約60万円のApple Vision Proと比べれば半額程度であり、日本での発売も期待したいところです。

※1ドル＝約152円で換算（2025年10月14日現在）

Source: Android Headlines

via 9to5Google

