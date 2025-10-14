Â¼¾å¿®¸Þ¤Î·ëº§È¯É½Ê¸¤ËXÃíÌÜ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡õ¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ö»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡×¡¡SUPER EIGHT°¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯10·î14Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯É½Ê¸¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·ëº§¤òÅÁ¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¶Ó½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£SUPER EIGHT ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
X¤Ç¤Ï¡¢È¯É½Ê¸¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤äÃ¦Âà¤·¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¶Ó½©¤Î¸õ¡×¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶Ó¸ÍÎ¼¤µ¤ó¤Î¡Ö¶Ó¡×¤ÎÊ¸»ú¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡×¤Ï¡¢¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦´Ý»³Î´Ê¿¤µ¤ó¤Î¡Ö´Ý¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²£»³Íµ¤µ¤ó¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¤µ¤ó¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¤µ¤ó¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆâÇîµ®¤µ¤ó¡¢½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ÎÊ¸»ú¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ·ëº§¤Î°§»¢¤¹¤ëÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬°ìÀ¸¹¥¤¤À¥Ð¥«¤Ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤Î¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í...¡ª¡ª¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤ë¤Î¿è¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£