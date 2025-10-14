季節の切り替えは“素材感”で！【ユニクロ】大人こそ狙いたい！「おしゃれパンツ」

少しずつ涼しくなってきた今の時期。コーデに秋らしいエッセンスを盛り込むなら、素材感にこだわってみて。今回はニットやベロアなど、一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれる【ユニクロ】のパンツをご紹介。シンプルコーデでもサマになりそうなシャレ感のあるパンツは、秋コーデの1軍になるかも。

シンプルなワンツーでもサマになるケーブル編みパンツ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットケーブルパンツ」\1,990（税込・セール価格）

秋らしいニット素材のストレートパンツ。立体的なケーブル編みがアクセントになり、シンプルコーデでもサマになりそう。公式サイトに「チクチクしにくく、やわらかい肌ざわり」とあるように、穿き心地も良さそうです。ニット素材ながら自宅の洗濯機で洗えるのも、忙しい大人女性には嬉しいポイント。グレー・オフホワイト・カーキ・ブルーという品の良いカラー展開で、大人のデイリーカジュアルにぴったり。

上品に秋ムードを演出するベロアパンツ

【ユニクロ】「ソフトベロアイージーパンツ」\1,990（税込・セール価格）

上品な光沢のあるベロア素材のパンツは、一点投入で秋ムードを高めてくれそう。カジュアルながらもなめらかな素材感とゆったりとしたシルエットで、きれい見えが狙えます。ネイビー・ブラック・ダークブラウンという大人っぽいカラー展開で、洗練された雰囲気をまとえるかも。きちんと感のあるシャツと合わせてクラシカルに、パーカーでスポーティーに。幅広い着こなしを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M