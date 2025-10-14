

今田美桜

今年の大晦日（19時20分〜）に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の司会と番組テーマが10月14日、発表された。綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務める。番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」に決定した。今田美桜は初の紅白で司会を務める。『第76回NHK紅白歌合戦』実施本部長の小池明久氏から、司会の起用理由が発表された。

司会の起用理由

今田美桜コメント

日本にまだ「お茶の間」があるとすれば、それは「大みそかの夜」ではないでしょうか。今回で76回を数える紅白歌合戦は、いつの時代も、家族や大切な人たちと“つなぐ、つながる”存在でありました。そんな紅白歌合戦の司会として、綾瀬はるかさん、有吉弘行さん、今田美桜さんをお迎えすることができました。いま日本のお茶の間で最も愛されているお三方です。過去の紅白で感動的なシーンを生み出してきた綾瀬さん、何気ないひと言で温かい雰囲気に包みこんでくれるオトナの有吉さん、フレッシュな笑顔で見る人に元気を届けてくれる今田さん。そして、ちょっと泣き虫な鈴木奈穂子アナウンサーも加わります。大みそかのNHKホールでどんな空気が生まれるのでしょう…今から楽しみです。１年を締めくくる大みそか。みなさんも大切な人と紅白歌合戦でつながりませんか？ 最高の紅白をお届けするべくスタッフ一同、準備を進めています。どうぞご期待ください！（第76回NHK紅白歌合戦 実施本部長 小池明久）

第76回NHK紅白歌合戦の司会を務めさせていただく事になりました。今年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」に続いて、放送100年という記念すべき年にこうしてご縁をいただき、大変光栄に思います。紅白歌合戦は、毎年家族や友人と1年を振り返りながらテレビで拝見していて、アーティストの皆さんの素晴らしいパフォーマンスからたくさんの音楽の力をもらっていました。今年は全国の視聴者の皆さんとその時間を楽しめることわくわくしております！有吉弘行さん、綾瀬はるかさんと一緒に2025年みなさんの素敵な1年の締めくくりになるよう、そして明るく2026年を迎えられるよう、精一杯努めたいと思います。