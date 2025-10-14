Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Ë¿·¾¦¶È»ÜÀß¡ÖHAERA(¥Ï¥¨¥é)¡×³«¶È¤Ø¡¡2026Ç¯½é²Æ¤Ë
¡¡J.¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤È¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤ÎÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡¢¥Ñ¥ë¥³¡¢J.¥Õ¥í¥ó¥ÈÅÔ»Ô³«È¯¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô±ÉÃÏ¶è¤Ç³«È¯Ãæ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥¶¡¦¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯Ì¾¸Å²°±É¡×¡ÊÃæ¶è¶Ó¡Ë¤Ë¡¢¿·¾¦¶È»ÜÀß¡ÖHAERA¡Ê¥Ï¥¨¥é¡Ë¡×¤ò2026Ç¯½é²Æ¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ú´ÏÅ¹¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¿©ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë·×²è¡£
¡¡¥Ï¥¨¥é¤Ï¥¶¡¦¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯Ì¾¸Å²°±É¤ÎÃÏ²¼2³¬¤«¤éÃÏ¾å4³¬¤òÀê¤á¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑÌó1Ëü9,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ×²°ÂçÄÌ¤äÂçÄÅÄÌ¤ËÌÌ¤·¤¿ÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¡¢±ÉÃÏ¶è¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ú´ÏÅ¹¤ä¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÀ¸¤à¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ·¿Å¹ÊÞ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡¡»ÜÀßÌ¾¾Î¤Î¥Ï¥¨¥é¤Ï¡Ö±É¡Ê¤Ï¡Ë¤¨¤ë¡×¤È¡Öera¡Ê»þÂå¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤¢¤ë±ÉÃÏ¶è¤Î¼¡¤Î»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¹¤ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÆâÁõ¤Ï³Æ³¬¤Ç1¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤È¤é¤¨¡¢´ö²¿³ØÅª¤Ê°Ø»Ò¤äÁÇºà¤ÎÎÏ¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤¿Ãì¤Ê¤É¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Ñ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡£
¡¡¥¶¡¦¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯Ì¾¸Å²°±É¤Ï¡¢»Ô±ÄÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡¢Ì¾¾ëÀþ¤Î±É±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¤¿Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÃÏ²¼4³¬¡¢ÃÏ¾å41³¬·ú¤Æ¡¢¹â¤µ212¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ä¤ÙÌó11ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£¥Ï¥¨¥é¤Î¤Û¤«¡¢±ÉÃÏ¶è½é¤Î¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢ÊÆ¥Û¥Æ¥ëÂç¼ê¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëµÒ¼¼¿ô170¤Î¡Ö¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÌ¾¸Å²°¡×¡¢ÁíÄÂÂßÌÌÀÑÌó2Ëü5,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬Æþµï¤¹¤ë¡£
¡¡±ÉÃÏ¶è¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔºÇÂç¤ÎÈË²Ú³¹¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Î¾¦¶È¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£Åì³¤ÃÏÊý¤òÃÏÈ×¤È¤¹¤ë¾¾ºä²°¤¬ÊìÂÎ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ëJ.¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ë°é¤Æ¤ë¹Í¤¨¡£