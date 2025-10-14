17歳・中畑里捺、待望のソログラビアで初々しいフレッシュボディ披露 あどけない表情満載
『ミスマガジン2025』SHOWROOM賞の中畑里捺が、きょう14日発売の『週刊ヤングマガジン』46号（講談社）のグラビアに登場する。
【別カット】カラフル衣装＆ミニスカで美脚を披露した中畑里捺
中畑は、2007年12月10日生まれ、福岡県出身。「ミスマガジン2025 BEST16」の「SHOWROOM 特別賞」を獲得し、“りなちゃ”の愛称で親しまれている。
待望のソログラビアとなる今回、博多出身のマイペースガールが愛され感マシマシなグラビアを展開。ミニスカートやビキニなどの衣装で、あどけなく、初々しいフレッシュボディを見せている。
そのほか、表紙＆巻頭グラビアに俳優でグラビアアイドルの豊田ルナ、巻末グラビアにはHKT48の福井可憐・石井彩音が登場する。
