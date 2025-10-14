学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）で、チーム史上最高の４位（２時間１０分１２秒）となった米国のアイビーリーグ選抜は１４日から岡山市の環太平洋大で交流合宿をスタートさせた。

アイビーリーグは米国北東部の８大学（ハーバード大、ブラウン大、コロンビア大、コーネル大、ダートマス大、ペンシルベニア大、プリンストン大、イェール大）の総称で、いずれも世界有数の名門私立大。５０００メートルが１２分４８秒２０、１万メートルが２６分５７秒３０と日本記録よりも速い自己ベスト記録を持つグラハム・ブランクス（２３）＝ハーバード大＝ら世界最高レベルの文武両道ランナーと、近年、日本学生陸上界で存在感を発揮している環太平洋大の交流合宿は、双方にとってプラス。１４日から３日間、有意義な時間となる。

出雲駅伝の組織委員会では、今後もアイビーリーグ選抜の挑戦を支援するためのクラウドファンディングを１０月２０日まで実施している。１４日午後４時３０分の時点で支援総額は６５万５０００円。公式サイトでは「出雲駅伝組織委員会はクラウドファンドで費用を補填（ほてん）してチームの招待を継続することで応援したいと考えます」と陸上ファンらに協力を呼びかけている。