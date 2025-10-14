「岸田國士戯曲賞」受賞劇作家・藤田貴大×芥川賞作家・川上未映子、7年ぶり“共同作業” 12月末に新作公演
「岸田國士戯曲賞」「読売演劇大賞優秀演出家賞」などを受賞した演劇作家の藤田貴大（40）が主宰する劇団「マームとジプシー」が、「芥川龍之介賞」などを受賞した小説家・詩人の川上未映子との共同作業を7年ぶりに再始動。川上の短編小説『ウィステリアと三人の女たち』を12月末から全国3会場で上演することを発表した。
【写真多数】過去にはこんな作品を…藤田貴大×川上未映子『まえのひ』場面カット
同作は、川上が2018年3月に短編小説として発表した作品。これを藤田が演劇的視点から捉え直し、上演台本と演出を手がけ、俳優・青柳いづみの声と身体を通し、実際の熱を帯びた音として空間に響かせる。
藤田が主宰する劇団「マームとジプシー」と川上との“共同作業”は、2013年、東京での初演を皮切りに始動。翌年には書き下ろしの詩『まえのひ』を携えて、東京国際文芸フェスティバルのクロージングパフォーマンスに招へい。その後、全国7都市を巡るツアーを実施し、18年には『みえるわ』と名前を変え、劇団10周年記念として北海道から沖縄まで全国10都市を巡るツアーを開催。劇場に限らず、ライブハウス、元キャバレー、古い小学校や講堂、バーなど、多様な空間での上演をしてきた。そして今回、7年ぶりに25年12月から約3ヶ月をかけて、再びこの共同作業に取り組む。
■公演概要
マームとジプシー×川上未映子『ウィステリアと三人の女たち』
原作：川上未映子 上演台本・演出：藤田貴大 出演：青柳いづみ
2025年12月26日〜28日 東京・LUMINE0
26日（金）午後7：00、27日（土）午後2：00／午後6：00、28日（日）午後1：00
2026年1月17日〜18日 神奈川県・象の鼻テラス
17日（土）午後7：30、18日（日）午後7：30
2026年2月19日〜20日 東京・WWW
19日（木）午後7：00、20日（金）午後2：00／午後6：00
