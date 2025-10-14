僕が見たかった青空・青空組11人が『EX大衆』の表紙＆巻頭 テーマは「美しい11人のプリズム」
アイドルグループ・僕が見たかった青空（僕青）が15日発売の月刊アイドル誌『EX大衆11月号』（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。
【画像】輝く姿が美しい僕が見たかった青空
18日に『僕青祭2025』を控える僕が見たかった青空。12月17日には7thシングル発売も決定している僕青の6thシングル青空組11人が表紙＆巻頭を務める。今回は「美しい11人のプリズム」をテーマに、安納蒼衣、岩本理瑚、金澤亜美、杉浦英恋、須永心海、西森杏弥、早崎すずき（※崎＝たつさき）、持永真奈、八木仁愛、柳堀花怜、吉本此那の「美しさ」を徹底的に追求して撮影。3万5000人以上の中からオーディションで選ばれた11人のこれまで見たことがなかったような、かっこよくも美しいグラビアに仕上がっている。
またメンバーのインタビューを中心としたドキュメンタリーでは、「昨日の葛藤と明日への希望」をテーマに、1万字を超える読み応え抜群の内容に。話題となった「結成2周年記念ライブ」でのリーダー・塩釜菜那の「私たちはオワコンじゃないんだ」発言に対するメンバーの想いや、9月23日に開催された「青空組単独公演」の手ごたえ、さらには持永真奈の卒業や安納蒼衣の雲組への移動のことまで大ボリュームとなっている。
【画像】輝く姿が美しい僕が見たかった青空
18日に『僕青祭2025』を控える僕が見たかった青空。12月17日には7thシングル発売も決定している僕青の6thシングル青空組11人が表紙＆巻頭を務める。今回は「美しい11人のプリズム」をテーマに、安納蒼衣、岩本理瑚、金澤亜美、杉浦英恋、須永心海、西森杏弥、早崎すずき（※崎＝たつさき）、持永真奈、八木仁愛、柳堀花怜、吉本此那の「美しさ」を徹底的に追求して撮影。3万5000人以上の中からオーディションで選ばれた11人のこれまで見たことがなかったような、かっこよくも美しいグラビアに仕上がっている。