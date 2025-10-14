43歳でミシンにハマったコカド、工夫凝らした“iPadケース”新作に「もう 店やん」「アイデアも素晴らしい」
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が13日、自身のYouTubeチャンネル「コカドミシンクラブ」を更新。フェイクレザーのシャツを、iPadケースにリメイクした動画を公開した。
【画像】アイデア満載の「iPadケース」「サコッシュ」
マネージャーが1年ほど前、「なにかミシン作業の何かに使えたら」と、着なくなったフェイクレザーのシャツを提供してくれたという。コカドはシャツを広げながら「背中の部分けっこう生地あるから、これでいけるよね」とパターンを想像。また、ポケット部分を利用して「サコッシュもいける」と、サコッシュをマネージャーにプレゼントするとした。
「生地が滑りやすい」などとつぶやきながら丁寧に作業を進め、「完成しましたけども…」とiPadを入れてみるとぴったり。ボディには「Apple Pencil」入れの小さなポケットを付けた。また動画最後の「おまけ」で、完成したサコッシュにひもを通す作業も公開した。
この動画に「めっちゃカッコイイiPadケースが出来ましたね」「ミシンの腕がいいのはもちろん、アイディアも素晴らしいです」「元々あったポケットを活用してサコッシュ作るの凄い勉強になりました！」「もう 店やん」「凄すぎる！！」「センスが良くてとても素敵です」など、絶賛のコメントが続々と寄せられた。
【画像】アイデア満載の「iPadケース」「サコッシュ」
マネージャーが1年ほど前、「なにかミシン作業の何かに使えたら」と、着なくなったフェイクレザーのシャツを提供してくれたという。コカドはシャツを広げながら「背中の部分けっこう生地あるから、これでいけるよね」とパターンを想像。また、ポケット部分を利用して「サコッシュもいける」と、サコッシュをマネージャーにプレゼントするとした。
この動画に「めっちゃカッコイイiPadケースが出来ましたね」「ミシンの腕がいいのはもちろん、アイディアも素晴らしいです」「元々あったポケットを活用してサコッシュ作るの凄い勉強になりました！」「もう 店やん」「凄すぎる！！」「センスが良くてとても素敵です」など、絶賛のコメントが続々と寄せられた。