◇MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ マリナーズ10-3（日本時間14日、ロジャース・センター）

マリナーズが2連勝でワールドシリーズ進出に前進し続けています。

初回にフリオ・ロドリゲス選手の3ランホームランで先制をつかむと、同点で迎えた5回にホルヘ・ポランコ選手が3ランホームランで引き離すと、その後もジョシュア・ネーラー選手の2ランなどで2桁得点で勝利を飾ります。

シーズン60本塁打の大台に到達したカル・ローリー選手が「彼はチームの心臓であり魂」と絶賛するのがこの日もホームランを放ったポランコ選手。

地区シリーズ第2戦でタリク・スクバル投手から2本のホームランを放ち、地区シリーズ突破を懸けた第5戦では15回の激闘を制したサヨナラヒットを記録。リーグ優勝決定シリーズ第1戦では二打席連続タイムリーヒットでチームの逆転勝利をつかみ取りました。

ポランコ選手はこの日の試合後「誰もがああいう状況に身を置くのが好きなんだと思う。僕たちはああいう状況に身を置くためにプレーしているんだ。僕たちが夢見ているのはまさにそれだ」と話します。

ウィルソン監督もポランコ選手の活躍に「大事な場面で大活躍ですね。ポロらしいプレーをただひたすらにこなした。いい球を待って、いいスイングで打席に立つ。今のところ、彼をアウトにするのは非常に難しい。我々にとって大きな意味を持つ。彼は相手に走者がいる場面で活躍し、仕事をこなしてホームインを奪ってきた。まさにこの試合の真髄だ。素晴らしい出来だった」と絶賛しました。

ポランコ選手はポストシーズンで8安打記録しており、そのうち6安打に打点がついています。さらに、ポストシーズン3試合以上連続で決勝打点を記録した選手は1974年以降3人目、勝ち越しとなる3本のヒットをすべて5回以降に放ったのはポランコ選手がMLB史上初となります。