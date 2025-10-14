SOUNDPEATS¡¢MEMS¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿ÅëºÜ¤Ç¶¯ÎÏANC¤â¡ÖAir5 Pro+¡×32% OFF¥¯ー¥Ý¥ó¿½¹þ¤ß¼õÉÕ³«»Ï
Air5 Pro+
SOUNDPEATS¤Ï14Æü¡¢MEMS¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½À®¤ÎTWS¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖAir5 Pro+¡×¤ÎÁá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¡£¥µ¥¤¥È¤Ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢È¯ÇäÆü°Ê¹ßAmazon¤ÎÀ½ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤¬¤â¤ì¤Ê¤¯Äó¶¡¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê15,380±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¤Î10,458±ß(32% OFF)¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£±þÊç´ü¸Â¤Ï¡¢10·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
Air5 Pro+¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹±þÅúÀ¤ËÍ¥¤ìÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤ËÄ¹¤±¤¿MEMS¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÇÃæ¹â²»°è¤ò¡¢Ç÷ÎÏ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÄã²»°è¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖåÌÌ©¤µ¡¢Àµ³Î¤µ¡¢½Å¸ü¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÁ¯Îõ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
MEMS¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÏxMEMS¤Î¡ÖCowell¡×¡£ÀìÍÑÀß·×¤µ¤ì¤¿¹â¸úÎ¨¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×IC¡ÖXAA-2000 Aptos¡×¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÇÀµ³Î¤Ê²»É½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢ÆâÉô¤Ë¥Ç¥å¥¢¥ëÆ¼Àþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿PU+PEEKÁÇºà¤Î10mm·Â¤ÎÊ£¹ç¿¶Æ°ÈÄ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°(ANC)¤âÅëºÜ¡£¥Õ¥£ー¥É¥Õ¥©¥ïー¥É+¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ª¸µ¤ÎÁõÃå¾õ¶·¤ò¸¡½Ð¤·¡¢¥Î¥¤¥ºÄã¸º¸ú²Ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡ÖAIÅ¬±þ·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤òÅëºÜ¡£¥Î¥¤¥ºÄã¸º¥ì¥Ù¥ë¤ÏºÇÂç55dB¤È¡¢SOUNDPEATS¤ÎTWS¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ç¤ÏºÇ¹â¿å½à¤ÎÀÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤ÏaptX Adaptive¡¢aptX Lossless¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢LDAC¤äLC3¤â¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£