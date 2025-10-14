°úÂà²ñ¸«¤Îµð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤«¤é¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤â·èÃÇÊÑ¤ï¤é¤º¡¡ÌÁÍ§¤Ø¥¨¡¼¥ë¡ÖÅØÎÏ¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È²Ö¤â¤Õ¤¿²Ö¤âºé¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤³¤ÎÆü¡¢Àµ¼°È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤âÂ¿¾¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Áª¼ê¤Ç¤ÏºäËÜ¤Ë¤À¤±ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµð¿Í¤¬¡Ë£²£°£±£²Ç¯°ÊÍèÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¤Ò¤È²Ö¤â¤Õ¤¿²Ö¤âºé¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£