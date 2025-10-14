18¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿Çú¥â¥Æ¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¡¢°ìÅÓ¤ÊÀ³Ê¤â¥â¥Æ¤¹¤®¤Æ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï5¿Í¡×¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥óÊÔÂè2ÏÃ
¡¡¡Ø²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡Ù¤«¤é¤Î·ÑÂ³¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¤¤¤ª¤¦¤¬º£²ó¤â°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤ë¡£1ÆüÌÜ¤Î¸á¸å¡¢¤¢¤ä¤«¡¦¤¢¤ä¤Ê¡¦¤æ¤¦¤Ò¤Î3¿Í¤«¤é°ìÀÆ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤ª¤¦¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï5¿Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸«ÆÏ¿Í¤¿¤Á¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª18¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿Çú¥â¥Æ¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù(ÄÌ¾Î¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù)¡£13Æü¤Ï¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥óÊÔÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡£
¡¡¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤È¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢Îø¤ÈÀÄ½Õ¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï2Çñ3Æü¤ÎÎ¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¹ðÇò¡£¤½¤³¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ªÎ»¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«Áª¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Îø°¦¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï°æ¾åÍµ²ð¡ÊNON STYLE¡Ë¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¤«¤¹¡£
º£²ó»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª
¡¦½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¿·µ¬¡Û
¤¢¤ä¤Ê¡Ê³ëÀ¾°ÉÌéºÚ¡¢¹â3¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë
¤¢¤ä¤«¡Ê°ËÆ£ºÌ²Ú¡¢¹â2¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¤æ¤¦¤Ò¡Ê´ä´ÖÍ¼ÍÛ¡¢¹â1¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë
¤æ¤¦¤«¡Ê¿¹¸ýÍ¥²Ö¡¢¹â1¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë
¡Ú·ÑÂ³¡Û
¤µ¤ï¡Ê¼ÓÏÂ¡¢¹â2¡¿ºë¶Ì¸©¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡Ë
¤µ¤é¡Ê±ÊÀ¥¤µ¤é¡¢¹â3¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡Ë
¡¦ÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¿·µ¬¡Û
¤ê¤¯¤È¡Ê¿¹ËÜÎ¦ÅÍ¡¢¹â1¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë
¤Ï¤ë¡ÊÃ«ËÜÀ²¡¢¹â3¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¤«¤±¤ë¡ÊÎëÌÚ¶ï¡¢¹â2¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¤³¤¦¤·¡ÊÁÒ¾åÚß»Ö¡¢¹â3¡¿¿·³ã¸©¡Ë
¥¼¥Ö¥ó¡ÊÌðÅÄ¥¼¥Ö¥ó¡¢¹â3¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë
¡Ú·ÑÂ³¡Û
¤¤¤ª¤¦¡Ê±ÝÅÄ°ì²¦¡¢¹â3¡¿µÜºê¸©¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡Ë
3¿Í¤Î½÷»Ò¤¬°ìÀÆ¤Ë¤¤¤ª¤¦¤ò»ØÌ¾¡ª¡¡¡È¤¤¤ª¤¦¥¬¡¼¥ë¥º¡ÉÃÂÀ¸
¡¡1ÆüÌÜ¤Î¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡Ö¥×¥Á¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤òÍ¶¤¤¡¢¼«Í³¹ÔÆ°»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ª¤¦¤¯¤ó°ì½ï¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤â¤¤¤ª¤¦¤¯¤ó¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¤¢¤ä¤«¡¢¤¢¤ä¤Ê¡¢¤æ¤¦¤Ò¤È¤¤¤¦½÷»Ò3¿Í¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤ª¤¦¤Î¥â¥Æ¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂçÍ§¤Ï¡Ö¼è¤ê¹ç¤¤¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤¤¤ª¤¦¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¡£½÷»Ò3¿Í¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤¿¤¤¤ª¤¦¤Ï¡¢¡Ö1¿Í¤º¤Ä¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª½çÈÖ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¢¤ä¤Ê¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®¤¢¤ä¤Ê¤¬¡Ö¡Ø²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡Ù¸«¤Æ¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡Ö°ìÅÓ¤Ê»Ñ¤â¤¹¤´¤¯¸«¤Æ¤Æ¤ï¤«¤ë¤«¤é¡¢¹ÔÆ°¤È¤«¸ÀÆ°¤È¤«¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤¤¤ª¤¦¤¬¡ËÍè¤¿»þ¤â¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤È·«¤êÊÖ¤¹¤¢¤ä¤Ê¤Ë¡¢¤¤¤ª¤¦¤Ï¡Ö¡Ê²¶¤â¡ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¡¢¡Ö¤¨¡ª´ò¤·¤¤¡×¤È´é¤òÀÖ¤é¤á¤ë¤¢¤ä¤Ê¤ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤«¤¹¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¢¤ä¤Ê¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¼é¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¢¤ä¤Ê¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¡¢2¿Í¤Ç»Ø¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë¼ê¤È¼ê¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦½Ö´Ö¤â¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤¢¤ä¤Ê¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¤¤ª¤¦¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤µ¤ï¤Á¤ã¤ó¡×¤È²óÅú¡£¤¢¤ä¤Ê¤Ï¡¢¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¡×¤È¡¢Îø¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ®»Ö¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¿©¤Ù¤ë¤È»×¤¦¡ª¡×
¡¡¤¢¤ä¤Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤ª¤¦¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¢¤ä¤«¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ø¡£
¡¡¤¢¤ä¤«¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¿Í¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ä¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤ë¤Î¤Í¡£¿©¤Ù¤ë¤ÎÂç¹¥¤¤Ç¡×¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¿©¤Ù¤ë¤È»×¤¦¡ª¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤¤¤ª¤¦¤â¡Ö´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ò¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¡¢2¿Í¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤¢¤ä¤«¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¥²¡¼¥à¤òÄó°Æ¡£¤¢¤ä¤«¤Ï¡Ö¤¢¤ä¤«¤¬¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬ÌµÍý¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¡Ê¤¤¤ª¤¦¤ÎÏÓ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¤Î¤ò¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È²Ä°¦¤¯¸À¤¤¡¢¤¢¤ä¤«¤¬Éé¤±¤¿¤é¤¤¤ª¤¦¤Ë¥¥å¥óÂæ»ì¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¶¾¡Éé¤Ø¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Ï¤¤¤ª¤¦¤¬À©¤·¡¢¤¢¤ä¤«¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤ä¤«¤Î¤³¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¥å¥óÂæ»ì¤Ë¤«¤±¤ÆÁÛ¤¤¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¤¤¤ª¤¦¤Ï¤Ë¤ä¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤âÁ´°÷¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¹â1½÷»Ò¡¦¤æ¤¦¤Ò¡£
¡¡¤æ¤¦¤Ò¤Ï¡¢¡Ö·ÑÂ³¤ÇÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Í¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤¤¤ª¤¦¤¬¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤æ¤¦¤Ò¤Ï¡Ö»ä¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤Î¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àº°ìÇÕ¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤æ¤¦¤Ò¤¬¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¡ÖÌë¤´ÈÓÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¤¤ª¤¦¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Åú¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¸½»þÅÀ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ª¤¦¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÏÃ¤·¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢4¿Í¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¡£¤æ¤¦¤Ò¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡¼¤ß¤ó¤Ê¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡Ä¡£¤Þ¤¢¡¢¤Þ¤À1ÆüÌÜ¤À¤·¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¹â¿ÈÄ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â´é¤â¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢·ë¹½¤¤Æ¤ë¤Î¤ÇÌÀÆü¤âº£Æü¤ÎÌë¤âÏÃ¤»¤¿¤éÀäÂÐ¹Ô¤¯¤·¡¢Æ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤ª¤¦¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Îµ¡²ñ¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Þ¤¤¤È¡¢É¬»à¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤¿¡£
ÏÃ¤·¤¿½÷»ÒÁ´°÷¤¬¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡É¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡3¿Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤ª¤¦¤Ï¡¢Á°²ó¤Ï¤Ò¤Ê¤Î¤Ë°ìÄ¾Àþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡Ê¤æ¤¦¤Ò¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ë5¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤À1ÆüÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì²ó¤º¤Ä¤·¤«ÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£1ÆüÌÜ¤ÏÁ´°÷¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¿·õ¤ÊÁÛ¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï°æ¾å¤¬¡Ö¤¤¤ª¤¦¤ÏÃý¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¤À¤¤¤ª¤¦¤µ¤Þ¤è¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¤«¤¹¤â¡Ö¿Í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Îø¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¥Ô¥å¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤ÏÃ¯¤Ë¤âÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£