新潟市は14日、市内の飲食店でノロウイルスによる食中毒の発生を確認したと発表しました。



市によりますと10月7日、「市内の飲食店を利用したところ10月6日から下痢、吐き気などの症状があった。同行者も同時期に体調を崩している」と飲食店の利用者から連絡を受けたため、新潟市保健所が調査を開始しました。



その結果、10月4日に新潟市中央区の飲食店「牡蠣の上にも3年 新潟駅前店」で食事をした10グループ23人のうち、4グループ7人が、6日から7日にかけて下痢、おう吐、腹痛などの症状を発症していたことが判明したため検査したところ、発症した4人と店の従業員1人の合わせて5人からノロウイルスが検出されました。





発症したのはこの店を利用した男女7人（男性2人・女性5人）です。患者らの症状や潜伏期間がノロウイルスによるものと一致したことや、患者らの共通の食事が4日にこの飲食店で提供されたものに限られることなどから、新潟市保健所はこの店の食中毒と断定し、10月14日の1日間の営業停止を命じました。この店を利用し発症した4人のうち、3人が医療機関を受診しこのうち1人が一時入院しましたが、4人とも症状は快方に向かっているということです。飲食店では生ガキやカキフライ、サラダなどのメニューが提供されていたということですが、発症した7人がどの食事で発症したかは特定されていないということです。ノロウイルスによる食中毒は冬場に注意が必要といわれていますが、市によりますと1年を通して発生していることから注意を呼び掛けています。＜予防方法＞1）火を通す料理は十分に加熱二枚貝などのノロウイルス汚染の恐れのある食品は中心温度85℃から90℃で90秒間以上、十分に加熱する。2）しっかり洗浄・殺菌まな板や包丁などの調理器具は徹底的に洗浄・殺菌を行う。ノロウイルスに対する消毒は次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度200ppm）が有効。3）手洗いを徹底こまめな手洗いが大切。トイレに入った後、おむつを替えた後、調理前などにも石けんを使い入念に2度洗いをしましょう。