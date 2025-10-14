Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢Ëí¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Æ°¦¤¯¤ë¤·¤¤¾åÌÜ¸¯¤¤¡¡2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù
¡¡Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¤¬11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÃÝ½ñË¼¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚÂç¤¤ÊËí¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë¾åÌÜ¸¯¤¤¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²ÏÅÄÍÛºÚ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¤«¤éÎ¢É½»æ4¥Ñ¥¿ー¥ó¤È½©¸µ¹¯¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¥Ù¥ë¥ô¥åー¥Óー¥Á¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¡£ÃÏÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿É¸¼±¤Î¥Ýー¥ë¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¡¢¥Óー¥Á¤Ë¸þ¤«¤¦¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë»Ñ¤â¥¥åー¥È¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¡£Sony Music Shop¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤¬¤¤¤Ä¤â¤ª¤¦¤Á¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥Ã¥³¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤Ï¤ë¤Ð¤ë³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¹þ¤ß¤Ç²Ä°¦¤µ¤¬Âç½ÂÂÚ¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡£¤³¤Î¥é¥Ã¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌåÀä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤Ã¤ÈÂ³½Ð¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¸ÂÄêÈÇ¤ÏÂç¤¤Ê¸á¸å¤ÎÆüº¹¤·¤¬Í¥¤·¤¯º¹¤·¹þ¤à¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤Î²¹¤«¤Ê¤ªÉô²°¤Ç¡¢Âç¤¤ÊËí¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾åÌÜ¸¯¤¤¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥É¥¥É¥¤¬¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£@Loppi¡¦HMV¸ÂÄêÈÇ¤Ï¥í¥±¤ÎºÇ½ªÆü¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤Î³¹¤ò¤ª»¶ÊâÃæ¤Î¥«¥Ã¥È¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÊ®¿å¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥È¥³¥È¥³¶á´ó¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö¿å¤·¤Ö¤¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÉ½¾ð¤¬¥ß¥é¥¯¥ë¥¥åー¥È¡£ËÌ²¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤Ï½©¸µ¹¯¤¬Ã´Åö¡£¡Ö´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ò¥È¥é¥ó¥¯¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢²ÏÅÄÍÛºÚ¤Ï¿·¤·¤¤¶õ¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ä¡£¤³¤Î°ìºý¤Ï¡¢·¯¤ÈÂ³¤±¤ëÎ¹¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë