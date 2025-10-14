3人組ピアノボーカルバンド あっぱが、ニューアルバム『待宵月』（まつよいづき）を11月11日にリリースする。

あっぱは、舞台音楽制作をきっかけに活動をスタートさせた、作曲家／鍵盤奏者の伊澤一葉が中心となる3ピースバンド。ライブを中心に活動を行い、2024年には結成20周年を迎えた。

前作『MANTRA』のリリースから13年ぶりとなる今作は、ライブでの人気曲から選曲され、椎名林檎の「芒に月」、「松に鶴」の原曲となる「ジプシー」、「きもちよ」の新録を含む、全11曲が収録される。

結成当初からあるナンバーも入り混ざったフルラインナップは、ベスト盤の要素もあり、3人それぞれが異なるフィールドで培ってきたスキルをスパイスに、伊澤による剥き出しの歌詞も相まって、全曲が唯一無二の存在感を放っている。

なお、現在あっぱは今作のリリースを記念したツアー『待宵月ハッピーツアー』を開催中。詳細はツアー特設サイトで確認できる。

＜あっぱ 伊澤一葉（Vo/Pf/All Music&Lyric） コメント＞

昨年あっぱが20周年を迎え、何か形に残しておこうと今作を録音しました。「日本のラリル」、「カルマ」など作詞に向き合った記憶があります。その他の曲も歌詞を目で追いながら聴いてもらえると幸いです。アルバムの曲順も楽しんで頂けると嬉しい。

