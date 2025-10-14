大阪・関西万博閉幕から一夜明けた１４日、吉村洋文大阪府知事が読売テレビ報道番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）に生出演した。

来場者のＶＴＲをうなずきながら見た吉村知事は「心の底からやってよかった。こうやって多くの皆さんに喜んでいただいて楽しんでいただいて、世界の国とか人種とか、言葉とかもそんなもの置いといて、いろんな価値観がこうやって交じり合って、６か月間共有したっていうのは、本当にやってよかったなと思います」と感想を述べた。

当初は批判や課題もあり、運営していく側としてはくじけそうなったこともあったと告白。そんな中で、２５００万人が来場し、「だんだん多くの人が来てくれるようになって、万博の意義というか、そういうのを皆さんと共有できた。これを大阪、関西でやることができたのは、本当に率直にうれしいなというふうに思っています」と述べた。

吉村知事も閉幕日は深夜０時過ぎまで大阪ヘルスケアパビリオンでの打ち上げに参加。最後は関係者にお礼のあいさつに回り、会場を出たのは０時半を過ぎていたという。「体は疲れてますけど、でも気持ちは本当にやり切ったなという思いが強い」と充実の笑みを浮かべた。