１４日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたこと報じた。立憲民主党の安住幹事長と日本維新の会の中司幹事長、国民民主党の榛葉幹事長がこの日、臨時国会での首相指名選挙を巡り、国会内で会談し、一方、自民党の高市早苗総裁は所属国会議員に対し、公明党が離脱することになった経緯について説明するという動きなどを伝えた。

コメンテーターとして出演したテレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏は野党幹事長の協議について「仲いいんだか悪いんだか分からないですよね。こんな、ややこしい政局、記憶にないぐらいなんですね」と話し始めると「（国民民主党の）玉木さんがまるでミュージカルの代役みたいに、ずっと楽屋で出番を待ってる感じもするし、立憲はあれだけいるのに人材を出していないってのが不思議な気もするし」と続けた。

その上で「そもそもなんですけど、選挙協力は潔くないものなんですよ。言っちゃ悪いんですけど」ときっぱり言い切ると「そういう意味では高市さんは政治家になる前から知ってますけど、本当にシャープな人で、意外に公明党の離脱をプラスに持っていけるのではないかと。今見てると、総理になるまでの使命感が薄れてるのは事実ですけど、もう、いろんなことを計算してると思いますので、次の衆院選挙でプラスになるように働くと思うんですけどね」と話していた。