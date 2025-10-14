¶âÂ¼µÁÌÀ»á¡¡CS¤Ç²¦¼Ô¡¦ºå¿À¤ËÎ©¤ÁºÉ¤¬¤ëDeNA¶¼°Ò¤ÎÍýÍ³¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ß¤¿¤¤¤Ë°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¶áÅ´¡¢ÃæÆü¤Ê¤É3µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¶âÂ¼µÁÌÀ»á¡Ê62¡Ë¤¬10·î13ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¶âÂ¼µÁÌÀ¤Î¤¨¤¨¤«¤²¤ó¤Ë¤»¤¨¡Á¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£15Æü³«Ëë¤¹¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çºå¿À¤Î¶¼°Ò¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¶âÂ¼»á¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎDeNA¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤êÊý¤ò¸«¤Æ¡ÖÃ»´ü·èÀï¤ÏÀª¤¤¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤è¡×¤È¡¢ºå¿À¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÁê¼ê¤ÎÀï¤¦»ÑÀª¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖËÒ¡Ê½¨¸ç¡Ë¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Æ¤ó¤Î¤è¡¢¼éÈ÷¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤ê¡£µÜºê¤È¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ã¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Åû¹á¤ÏÀä¹¥Ä´¤ä¤·¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤ê¡¢¡Ö»°±ºÂçÊå¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤¬¼¤á¤ë¤ä¤í¡©²¿¤«°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ó¤Í¤ó¡£ºÇ¸å¤ËÆ¹¾å¤²¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¹â¹»Ìîµå¤ß¤¿¤¤¤Ë°ìÎÝ¤Ø¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ó¤Í¤ó¡×¤È»°±º´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤ò¹â¤á¤¿¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤ÐÀäÂÐºå¿À¤¬¾å¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤¬¡¢¡ÖÃ»´ü·èÀï¤ÏÀª¤¤¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤è¡×¤ÈDeNA¤Î¶¼°Ò¤âÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¶âÂ¼»á¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï½éÀï¡£Â¼¾å¤¬¥Ô¥·¥ã¥Ã¤ÈÂè1Àï¤Ç¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤êÍÞ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï³Ú¡¹¾¡¤Ä¤è¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë³«ËëÀï¤ÎÀèÈ¯¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£