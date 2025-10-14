»³ËÜÉñ¹á¡¢·ëº§µÇ°Æü¤Ë28ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼Êó¹ð É×¡¦Hiro¤È¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂº¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÉñ¹á É×¡¦Hiro¤Î¼ê·Ò¤®¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2024Ç¯10·î13Æü¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëHiro¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿»³ËÜ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢Hiro¤ÎÉã¿Æ¤Ç²Î¼ê¤Î¿¹¿Ê°ì¡Ê77¡Ë¤È¤Î¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Åìµþ¡¦Ë½§¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¥×¥é¥Í¥Ã¥Ä¡×¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°Æ°²è¤Ê¤É¡¢É×ÉØÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É×¡¦Hiro¤È¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂº¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡·ëº§È¯É½¤«¤é1Ç¯¡¢Æ±¤¸10·î13Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö28ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËèÆü¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Hiro¤âInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÎÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¤ëhiroÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂº¤¤¡×¡ÖÂÎ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¯ÌµÍý¤»¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë