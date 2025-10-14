Í£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥±¥ó¥·¥ó¤¬ÂÓ¾õá×¿¾¤Ç³èÆ°ÃæÃÇ¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡ÖCLOSE YOUR EYES¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCLOSE YOUR EYES¡Ê¥¯¥í¡¼¥º¡¦¥æ¥¢¡¦¥¢¥¤¥º¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥±¥ó¥·¥ó¡¢³èÆ°¤ò°ì»þÅª¤ËÃæÃÇ¤¹¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¥±¥ó¥·¥ó¤Î¾×·â¡Ö²Ð»ö¡×¹ðÇò
½êÂ°»öÌ³½êUNCORE¤Ï10·î14Æü¡¢¡Ö¥±¥ó¥·¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢É÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁá´ü²óÉü¤Î¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤È°ÂÀÅ¤ò¼è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤¬²óÉü¼¡Âè¡¢³èÆ°¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
CLOSE YOUR EYES¤Ï´Ú¹ñ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPROJECT 7¡ÙÈ¯¤Î7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£7·î¤Ë¤Ï2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSnowy Summer¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢UNCORE¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¡ÖCLOSE YOUR EYES¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëCLOSER¡ÊCLOSE YOUR EYES¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥±¥ó¥·¥ó¤ÎÂÎÄ´¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¥ó¥·¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢É÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁá´ü²óÉü¤Î¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤È°ÂÀÅ¤ò¼è¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂÎÄ´²óÉü¸å¤Ë³èÆ°¤ØÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£½µÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¥±¥ó¥·¥ó¤ò½ü¤¯6¿Í¤Ç¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£CLOSER¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤â¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁá¤¤²óÉü¤Î¤¿¤áºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£