¡ÚSUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ·ëº§¡Û²áµî¤Ë·ëº§Áê¼ê¤ÎÍýÁÛÁüÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶È³¦¤Î¿Í¤Ï·ù¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛSUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬2025Ç¯10·î14Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾å¤¬²áµî¤Ë¸ì¤Ã¤¿·ëº§´Ñ¡¦Îø°¦´Ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò¡¦SUPER EIGHT¤é10Âå¤Î»Ñ
2018Ç¯1·îÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä·ëº§¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ36ºÐ¡Ê¸½ºß43ºÐ¡Ë¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Î¤³¤È¸À¤¦¤¿¤é30Âå¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÌµ¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤ÄÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÍÅÄ¤¬¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ÈÀìÌçÅ¹¤Ç¿·½ÕÇúÇã¤¤¥Ä¥¢¡¼¡ª2022¡×¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§¤Ë1ÈÖ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö´Ý»³¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¡×¤È´Ý»³Î´Ê¿¤Ï·ëº§¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢°ÂÅÄ¤¯¤ó¤¬Å¬¹ç¼Ô¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¡Ö¤½¤Î¼¡¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æº£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Þ¥ë¡Ê´Ý»³¡Ë¤È¤«¥è¥³¡Ê²£»³¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡×¤È¼«¿È¤Î·ëº§¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Ç¯3·îÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦Äº¥°¥ë¥á¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¶È³¦¤Î¿Í¤Ï·ù¤Ç¤¹¡×¡Ö¸Ä¿Í¤Î¤³¤È¤ä¤Î¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î»öÌ³½ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ä¤½¤ì¤Ã¤Æ»×¤¦¡£ÎÉ¤¤°¤¤¤ÏÊÌ¤È¤·¤ÆËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¡£º£¤ÎÍýÁÛ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ï¤â¤¦¡Ä¡×¤È·ëº§Áê¼ê¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Â¼¾å¡£SUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÂçÁÒÃéµÁ¤¬2025Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¼¾å¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Â¼¾å¿®¸Þ¡¢·ëº§»þ´ü¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿
¢¡Â¼¾å¿®¸Þ¡¢·ëº§Áê¼ê¤ÎÍýÁÛÁü
¢¡Â¼¾å¿®¸Þ¡¢·ëº§È¯É½
