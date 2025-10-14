SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¡¢·ëº§È¯É½Ê¸¤¬ÏÃÂê¡Ö8¿Í¤ÎÌ¾Á°¡©¡×¡Ö¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍýÍ³¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛSUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬10·î14Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£È¯É½Ê¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò¡¦SUPER EIGHT¤é10Âå¤Î»Ñ
Â¼¾å¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£·ëº§È¯É½Ê¸¤Ç¤Ï¡Ö¶Ó½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡×¡ÖSUPER EIGHT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶Ó¸ÍÎ¼¡¢½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¢²£»³Íµ¡¢Â¼¾å¡¢ÆâÇîµ®¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¤Î½ç¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Á»ú¤Î1Ê¸»ú¤ò»È¤Ã¤¿¡£
Â¼¾å¤ÎÈ¯É½Ê¸¤Ë¡Ö¡Ö8¿Í¤ÎÌ¾Á°¡©¡×¡Ö¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍýÍ³¡×¡ÖÃ¦Âà¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤Ã¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿è¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Â¼¾å¡£SUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÂçÁÒÃéµÁ¤¬2025Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¼¾å¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò¡¦SUPER EIGHT¤é10Âå¤Î»Ñ
¢¡Â¼¾å¿®¸Þ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤¿·ëº§È¯É½Ê¸
Â¼¾å¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£·ëº§È¯É½Ê¸¤Ç¤Ï¡Ö¶Ó½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡×¡ÖSUPER EIGHT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶Ó¸ÍÎ¼¡¢½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¢²£»³Íµ¡¢Â¼¾å¡¢ÆâÇîµ®¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¤Î½ç¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Á»ú¤Î1Ê¸»ú¤ò»È¤Ã¤¿¡£
¢¡Â¼¾å¿®¸Þ¡¢·ëº§È¯É½
¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Â¼¾å¡£SUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÂçÁÒÃéµÁ¤¬2025Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¼¾å¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û