¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎJOY¤¬10·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢Ì¼¤È3¿Í¤ÇÇ®³¤Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJOY¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì²ÈÂ²¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡õÌ¼¤È¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È
JOY¤Ï¡Ö°¦¤·¤ÎMy ¥ï¥¤¥Õ Ëã°á¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤¿°ì¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ï²ÈÂ²¤ÇÇ®³¤Î¹¹Ô¤Ø¡ª¡ª¡×¤È²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¡¢Ì¼¤È3¿Í¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì²ÈÂ²¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¡×¡Ö±üÍÍÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
JOY¤È¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢2019Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£2020Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡JOY¡¢¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¡õÌ¼¤È¤ÎÇ®³¤Î¹¹Ô¤òÊó¹ð
¢¡JOY¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
