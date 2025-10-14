¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¢ºÊ¡¦Àîºê´õ¡õ»Ò¤É¤â¤È¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÈþ·Á²ÈÂ²¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¥¢¥ì¥¯¡É¤³¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¬10·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»ÒÏ¢¤ì¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ì¥¯¡ÖÈþ·Á²ÈÂ²¡×¤ÈÏÃÂê¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿
¥¢¥ì¥¯¤Ï¡Ö¥°¥°¥¬¥¬¤¬Disney¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¡×¤È¤·¡¢¥°¥°¥¬¥¬¤³¤È¼¡½÷¤È½é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£»Ò¤É¤â3¿Í¤Î»Ñ¤ä²ÈÂ²5¿Í¤Ç±Ç¤Ã¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ·Á²ÈÂ²¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Ï2013Ç¯2·î¤ËÀîºê¤È·ëº§¡£2017Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2020Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£2025Ç¯6·î¤ËÂè3»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ì¥¯¡ÖÈþ·Á²ÈÂ²¡×¤ÈÏÃÂê¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿
¢¡¥¢¥ì¥¯¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
