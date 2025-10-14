¡ÚÎ¬Îò¡Û·ëº§È¯É½¤ÎSUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡È»Ê²ñ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì³ÎÎ© »ö¶È¿ä¿Ê¡¦Ãø½ñ´©¹Ô¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛSUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬10·î14Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾å¤ÎÎ¬Îò¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
Â¼¾å¿®¸Þ¡¢·ëº§È¯É½Ê¸¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍýÍ³¡×¡Öµã¤±¤ë¡×
Â¼¾å¤Ï¡¢1982Ç¯1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô½Ð¿È¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ´Åö¡£1996Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç»öÌ³½ê¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢²£»³Íµ¤ä½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤È¶¦¤Ë´ØÀ¾Jr.¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2002Ç¯¤Ë´Ø¥¸¥ã¥Ë8¡Ê¸å¤Î´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ë¤ò·ëÀ®¡£2004Ç¯¤Ë´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÏ²²Ö¤¤¤í¤ÏÀá¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ï¤°¤ì·º»ö½ã¾ðÇÉ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç±éµ»¤Ë¤âÄ©Àï¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ö2006 Winter Special Â¼¾å¿®¸Þ ¥½¥íLIVE¡×¤ò³«ºÅ¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºî¡¦±é½Ð¡¦½Ð±éÁ´¤Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë1¿ÍÉñÂæ¡ÖIf or¡Ä¡×¤ò¾å±é¤·¤¿¡£
2012Ç¯¡¢¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³è¤«¤·¡ÖUEFA EURO 2012¡×¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£2014Ç¯¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¡¢2021Ç¯¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡ÖËÌµþ2022¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤âMC¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¡çÀ¤³¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ö²»³Ú¥Á¥ã¥ó¥×¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡ÖSONGS OF TOKYO¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¡£
2023Ç¯4·î¤è¤ê¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¥Î¥¦¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÈó¾ï¶Ð¤Î»ö¶È³«È¯Ã´Åö¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë»ç¿§¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤Ö¤É¤¦¤Î°é¼ï¡¢²Ã¹©ÉÊ³«È¯¡¢Í¢½Ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ëM¡×»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢2024Ç¯6·î»þÅÀ¤Ç¥Ñ¡¼¥×¥ëM»ö¶È´É¾¸VP¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2025Ç¯6·î¤è¤êÆ±¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤È¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÀïÎ¬´É¾¸SVP¡¢¤ª¤è¤ÓÆ±¼Ò¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Î¥¦¥¿¥¹¹âÄÐÇÀ±à³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
2024Ç¯2·î¡¢½êÂ°¤¹¤ë´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡ÖSUPER EIGHT¡×¤ËÊÑ¹¹¡£Æ±Ç¯6·î¤è¤ê¡¢NPOË¡¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿¤Ë¤Æ¡¢º¤µçÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òÂ£¤ë¥·¥§¥¢¥±¡¼¥¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥±¡¼¥¤ÎWA¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö¡Ø¥±¡¼¥¤ÎWA¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡£Æ±Ç¯11·î¤è¤ê¡¢Âçºå´Ñ¸÷¶É¤ÈÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃø½ñ¡ÖÈ¾Ê¬ÏÀ¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¼¾å¤Ï¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖSUPER EIGHT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢SUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÂçÁÒÃéµÁ¤¬2025Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Â¼¾å¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
Â¼¾å¿®¸Þ¡¢·ëº§È¯É½Ê¸¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍýÍ³¡×¡Öµã¤±¤ë¡×
¢¡Â¼¾å¿®¸Þ¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©
Â¼¾å¤Ï¡¢1982Ç¯1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô½Ð¿È¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ´Åö¡£1996Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç»öÌ³½ê¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢²£»³Íµ¤ä½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤È¶¦¤Ë´ØÀ¾Jr.¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2002Ç¯¤Ë´Ø¥¸¥ã¥Ë8¡Ê¸å¤Î´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ë¤ò·ëÀ®¡£2004Ç¯¤Ë´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÏ²²Ö¤¤¤í¤ÏÀá¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ï¤°¤ì·º»ö½ã¾ðÇÉ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç±éµ»¤Ë¤âÄ©Àï¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ö2006 Winter Special Â¼¾å¿®¸Þ ¥½¥íLIVE¡×¤ò³«ºÅ¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºî¡¦±é½Ð¡¦½Ð±éÁ´¤Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë1¿ÍÉñÂæ¡ÖIf or¡Ä¡×¤ò¾å±é¤·¤¿¡£
¢¡Â¼¾å¿®¸Þ¡¢»ö¶È¿ä¿Ê¡¦Ãø½ñÈ¯Çä¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
2023Ç¯4·î¤è¤ê¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¥Î¥¦¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÈó¾ï¶Ð¤Î»ö¶È³«È¯Ã´Åö¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë»ç¿§¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤Ö¤É¤¦¤Î°é¼ï¡¢²Ã¹©ÉÊ³«È¯¡¢Í¢½Ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ëM¡×»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢2024Ç¯6·î»þÅÀ¤Ç¥Ñ¡¼¥×¥ëM»ö¶È´É¾¸VP¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2025Ç¯6·î¤è¤êÆ±¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤È¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÀïÎ¬´É¾¸SVP¡¢¤ª¤è¤ÓÆ±¼Ò¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Î¥¦¥¿¥¹¹âÄÐÇÀ±à³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
2024Ç¯2·î¡¢½êÂ°¤¹¤ë´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡ÖSUPER EIGHT¡×¤ËÊÑ¹¹¡£Æ±Ç¯6·î¤è¤ê¡¢NPOË¡¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿¤Ë¤Æ¡¢º¤µçÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òÂ£¤ë¥·¥§¥¢¥±¡¼¥¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥±¡¼¥¤ÎWA¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö¡Ø¥±¡¼¥¤ÎWA¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡£Æ±Ç¯11·î¤è¤ê¡¢Âçºå´Ñ¸÷¶É¤ÈÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃø½ñ¡ÖÈ¾Ê¬ÏÀ¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Â¼¾å¿®¸Þ¡¢·ëº§¤òÈ¯É½
Â¼¾å¤Ï¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖSUPER EIGHT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢SUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÂçÁÒÃéµÁ¤¬2025Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Â¼¾å¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û