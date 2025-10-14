¡ÈNiziU¤ÎÄï¡ÉNEXZ¡¢¸¦µæ°÷¤ËÊÑ¿È!?Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¤Ç¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBeat-Boxer¡Ù¤Ø´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
NEXZ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Î¿·ºî¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTOMOYA¡¢¡ÈÇË²õÎÏÈ´·²¡É¤Î¥ª¥ÕSHOT¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×
JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NEXZ¤Ï¡¢10·î27Æü¤Ë3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBeat-Boxer¡Ù¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢13Æü¸á¸å¤Ë¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÈFOX2Y¡É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¡ÖNEXZ ¡ÈLet¡Çs play, FOX2Y!¡É¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢FOX2Y¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÈNEXZOO¡É¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í¶¤¤¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿FOX2Y¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤ë¤«Çº¤ó¤ÀËö¤ËÀÖ¤¤°áÁõ¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÃåÂØ¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿FOX2Y¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò´°À®¤µ¤»¡¢Ãç´Ö¤ÎNEXZOO¤¿¤Á¤Ë¤â¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç±ÇÁü¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÎÂ³ÊÔ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤Ó¡È¥Ü¥¯¥µ¡¼»Ñ¡É¤ÇÅÔ²ñ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿FOX2Y¤Î»Ñ¤¬»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ØBeat-Boxer¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Æü¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖBEAT-LAB¡×¤Î¸ø³«¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¸¦µæ°÷¤ËÊ±¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ò¸¦µæ¤¹¤ë»Ñ¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥Ó¡¼¥È¤ËËÜµ¤¡É¤ÊNEXZ¤ÎÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëNEXZ¤Î¿·¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBeat-Boxer¡Ù¤Ï¡¢10·î27Æü18»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢10·î25Æü¡¦26Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢´Ú¹ñ½é¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖNEXZ SPECIAL CONCERT ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
