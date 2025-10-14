¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´Ú¹ñ¿ÍÌî¼ê¡¢Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡È½ÐÈÖ¤Ê¤·¡É¤Ç¤â¡ÄÊì¹ñ»æ¤¬Äó¸À¤¹¤ë¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó³èÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤È¤Ï
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢´Ú¹ñ¿ÍÌî¼ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡¢ÂçÃ«¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Þ¤ß¤ì2SHOT
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï10·î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÂè1Àï¤ò2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀèÀ©¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢9²ó¤Ë¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Æ±²óÎ¢¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÎÈ¿·â¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬»°¿¶¤ÇÄù¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤Ï8²ó¤òÅê¤²¡¢¤ï¤º¤«1Èï°ÂÂÇ¡¦10Ã¥»°¿¶¡¦Ìµ¼ºÅÀ¤Î´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤òÆ³¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¿ÍÌî¼ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¤¬Âè1Àï¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÃå¼Â¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì¤Ï¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¦±äÄ¹11²ó¤ÎÂåÁö½Ð¾ì¤Î¤ß¡£Æ±»î¹ç¤Ç·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢9·î¤ÎÉé½ýÉüµ¢°Ê¹ß¤ÏÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÍ×°÷¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨0.130¡¢½ÐÎÝÎ¨0.167¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨+Ä¹ÂÇÎ¨¡Ë0.428¤ÈÄãÌÂ¡£¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»¤âÂÇÎ¨0.280¡¢½ÐÎÝÎ¨0.314¡¢OPS 0.699¤È¤ä¤ä¼ºÂ®¤·¤¿¡£7»Íµå¡¢52»°¿¶¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤â¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¹¶·âÌÌ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò¤¿¤á¤é¤¦Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢Âè2Àï¤Ç½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï»î¹çÅ¸³«¤È¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤À¡£ÀÜÀï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÁöÎÝÌÌ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¡ÖÂåÁö¥«¡¼¥É¡×¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¤·¤ÆÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢º¸ÂÐº¸¡¦±¦ÂÐ±¦¤Ê¤É¤ÎÂÇÀÊ¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂåÂÇ¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÈÖ¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤äµ¡Æ°ÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡Ö¾®µ»¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÆñ¤·¤¤¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿ºÓÇÛ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¼ç¤ÊÌò³ä¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁöÎÝ¤È¼éÈ÷¤Î¶¯²½¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Âè2Àï¤Ï15Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ï¢¾¡¤ÇËÜµòÃÏ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤ÏÂè2Àï¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡þ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯1·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹178cm¡£´Ú¹ñ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Î2017Ç¯¤Ë¥Í¥¯¥»¥ó¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ê¸½¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2021¡Á2024Ç¯¤Î4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯1·î3Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È3Ç¯Áí³Û1250Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤Ï2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢2023Ç¯WBC¡¢2023Ç¯¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢2023Ç¯¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¡£ÅÐ¾ì¶Ê¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¡Ö¥Ø¥½¥ó¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØBLEACH¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¥æ¥ó¥Ê¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ø¤Û¤¦¤À±¡Ù´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤Î¡Ø¥Ø¥½¥ó¡Ê×ÂÀ±¡Ë¡Ù¡£