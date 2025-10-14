Ì¾¸Å²°¤Î¥¿¥¯¥·ー±¿ÄÂ¤¬3Ç¯¤Ö¤êÃÍ¾å¤²¡¡¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·ー¤Î±¿¹Ô¤â»Ï¤Þ¤ë¡¡ÇØ·Ê¤Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¿Í·ïÈñ¾å¾º
14Æü¤«¤é¡¢Ì¾¸Å²°¤È¼þÊÕ¤Î¥¿¥¯¥·ー±¿ÄÂ¤¬ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥¿¥¯¥·ー¤ÎÄê´ü±¿¹Ô¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¼Ô¡Ö¤Ä¤Ð¤á¼«Æ°¼Ö¡×¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÈ¼¤¦ºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÃÍ¾å¤²¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤äÀ¥¸Í»Ô¤Ê¤É17¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Î½é¾è¤ê¤Ï500±ß¤ÇÌó1km¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢14Æü¤«¤é¤Ï910m¤ËÃ»½Ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢232m¤´¤È¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ëÎÁ¶â¤â90±ß¤«¤é100±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤É¤â¤Ï¿Í·ïÈñ¤Î³ä¹ç¤¬7³ä¤òÄ¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ï«Æ¯½¸Ìó·¿»º¶È¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¤³¤Î4～5Ç¯¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×(¤Ä¤Ð¤á¼«Æ°¼Ö Å·ÌîÀ¶Èþ ¼ÒÄ¹)¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·ー¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³³«»Ï
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢14Æü¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¡£
¼«Æ°±¿Å¾¤Î¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥¿¥¯¥·ー¡×¤ÎÄê´ü±¿¹Ô¡£2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î3¥«½ê¤ò¼þ²ó¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥È¥í¥È¥íÁö¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î±¿Å¾¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¾ÍèÅª¤ÊÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥¿¥¯¥·ー¡£´ûÂ¸¤Î¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¼Ô¤Ï¡Ä¡£
¡ÖÁªÂò¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¿Í¼ê¤¬¤¤¤ë°ÜÆ°¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤â¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á²¼¡ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¡×(Å·Ìî¼ÒÄ¹)