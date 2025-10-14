ÌÀÆü15ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅì¹Ã¿®¤Ï¹¤¯±«¡¡¤³¤ÎÀè¤ÏÆü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¡¡ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ
¤³¤ÎÀè¤Î´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ï¡¢½©¤é¤·¤¯Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü15Æü(¿å)¤È16Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£17Æü(¶â)¤«¤é19Æü(Æü)¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¡¢ÆüÃæ¤Ï²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ä¹Ìî¤ÏÁ°Àþ¤ä´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£20Æü(·î)°Ê¹ß¤ÏºÆ¤ÓÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¡¢µ¤²¹¤Ï¥¬¥¯¥Ã¤È²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
15Æü(¿å)Ä«¡¡ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï´ØÅìÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«
14Æü(²Ð)Ìë¤«¤éÌÀÆü15Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½©±«Á°Àþ¤¬À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤òÆî²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅìËÌÉô¤äÄ¹Ìî¸©ËÌÉô¤«¤é±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢º£Ìë¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤É´ØÅìÆîÉô¤Ç¤â±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü15Æü(¿å)Ì¤ÌÀ¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¥¶¥Ã¤È±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15Æü(¿å)Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤È´ØÅìËÌÉô¤«¤é±«±À¤¬È´¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÅìÆîÉô¤ä»³Íü¸©¤Ç¤Ï±«¤¬»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï»±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ¸©¤ä¿ÀÆàÀî¸©¤Ê¤É±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¤ä¤ä¶¯¤¯¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»±¤¬¤¢¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
15Æü(¿å)ÃëÁ°¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç±«¤Ï¤ä¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãë´Ö¤âÆüº¹¤·¤Ï´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤º¡¢±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢22¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤µ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
16Æü(ÌÚ)¤Ï±«¡¡17Æü(¶â)¡Á19Æü(Æü)¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤¤Æ²ÆÆü¤Ë
16Æü(ÌÚ)¤ÏÁ°Àþ¾å¤ËÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÅìËÌÉÕ¶á¤ò¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ì»þÅª¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£17Æü(¶â)¤«¤é19Æü(¿å)¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¹¤¯25¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢19Æü(¿å)¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç27¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¾Âµ¤¬³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«ÈÕ¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¡¢Ä¹Ìî¤Ï´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¡¢´¨µ¤¤¬Î®Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚÆü¤È¤â¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï18Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢19Æü(Æü)¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤µ¤²¹¤ËÌá¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
20Æü(·î)°Ê¹ß¡¡ºÆ¤ÓÆÞ¤ê¤ä±«¡¡µ¨Àá¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤à
20Æü(·î)¤Ë¤Ê¤ë¤È´ØÅì¤Ë¤â´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤Î¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤ÏÄ«¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¾å¤¬¤é¤º¡¢°ìµ¤¤ËÈ©´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£21Æü(²Ð)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç16ÅÙ¤È11·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹º¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉþÁõÁª¤Ó¤¬Æñ¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤ä¥¹¥È¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢µ¤²¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¤³¤Þ¤á¤ËÄ´Àá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³°½ÐÁ°¤Ë¤ÏºÇ¿·¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ËÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
