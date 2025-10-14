

玉野市役所

海洋資源を活用しながら新しいビジネスの可能性を探り、経済と暮らしの発展を目指します。岡山県の南端・玉野市が2025年11月14日、「せとうちブルーエコノミーサミットin玉野」を開催し、参加者を募集します。

観光地やリゾート地などで休暇を楽しみながら働く、ワーケーション事業の一環で、玉野市外から20人程度（予定）の参加を募集します。会場は、産業振興ビル（玉野市築港）で参加無料。宿泊費は自己負担ですが、宿泊先は玉野市が事前に手配します。

瀬戸内や岡山県外の沿岸地域で注目を集めるスタートアップ企業や有識者が集まり、 パネルディスカッションや交流会を実施します。

参加者には、11月15日と16日に玉野市で開催される野外音楽フェスなど「Setouchi Contemporary2025」のチケットをプレゼントします。

玉野市では「今回のサミットを通じて、地域課題と持続可能な成長を両立するゼブラ企業、さらに海洋資源を軸としたブルーゼブラと呼ばれる企業が生まれ、発展することを期待している」としています。