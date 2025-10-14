CEATEC 2025¤Ë¡ÖOPSODIS 1¡×¡£¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¥Öー¥¹
¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¥Öー¥¹¤ÎOPSODIS 1
ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ¡¢¡ÖCEATEC 2025¡×¤¬³«Ëë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï10·î17Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬¡¢Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼¯Åç·úÀß¤Î¡ÖOPSODIS 1¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¤ä¡¢NEC¤Î¥Öー¥¹¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º
¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¼¯Åç·úÀß¤ÎÎ©ÂÎ²»¶Á¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖOPSODIS 1¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£OPSODIS 1¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¤ÎDSP¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¼¯Åç·úÀß¤¬±Ñ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÂç³Ø¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Î©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¡ÖOPSODIS¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¤¥Îー¥é¥ë²»À¼¤ÎºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Öー¥¹¤Ë¤ÏOPSODIS 1¤¬2ÂæÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìiPad¤«¤éÎ©ÂÎ²»¶Á¤¬ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀª¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¤¤¤ëËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢Î©ÂÎ²»¶Á¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
OPSODIS 1¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥ºÀ½¤ÎDSP¤âÅ¸¼¨¡£¾ÊÅÅÎÏ¤«¤Ä¡¢¥á¥â¥êÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢OPSODIS 1¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ä¡¢Î©ÂÎ²»¶Á¤ÎºÆ¸½À¤Ë¤â¡¢DSP¤ÎÀÇ½¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£DSP¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤â¥Öー¥¹¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¸³ÍÑ¤Î¥Üー¥É¤ËºÜ¤Ã¤¿DSP
¼Ì¿¿Ãæ±û¤Î¶ä¿§¤Î¥Ñー¥Ä¤¬DSP
¥ªー¥Ç¥£¥ª´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¸»¤Î¥Á¥Ã¥×¤ÇÄã¼þÇÈ¥Î¥¤¥º¤òÍÞÀ©¤¹¤ëDC/DC¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¡ÖSilent Switcher 3¡×¤âÅ¸¼¨¡£¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Äã¼þÇÈ¥Î¥¤¥º¤ÎÂÐºö¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥áー¥«ー¤Ç²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤à½èÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Silent Switcher 3¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¸»Éô¤Î¥Á¥Ã¥×¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿2µ¡¤Î¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄã¼þÇÈ¥Î¥¤¥º¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡£
Silent Switcher 3
Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎSilent Switcher¥·¥êー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ó¥×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Î¥¤¥º¤ò²ÄÄ°²½¤¹¤ë¥Ç¥â¤ò¼Â»Ü¡£ÅÅÎ®¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¥¤¥º¤ò²»¤È¤·¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½¾Íè¤Î¥·¥êー¥º¤«¤éSilent Switcher 3¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¥Î¥¤¥º¤Î²»¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ°¤±¤ë
NEC
¥½¥Ëー¤ÈNEC¤Î¶¨¶È³«È¯¤Î¥«¥á¥é
NEC¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ëー¤È¶¨¶È¤Ç³«È¯¤·¤¿¡¢´éÇ§¾ÚÅëºÜ¤ÎÄ¶¾®·¿¥µ¥¤¥ºAI¥«¥á¥é¤ä¡¢±ÇÁüÇ§¼±AI¤ÈÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î°ÂÁ´¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î±¿Å¾·¹¸þ¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£
AI¥«¥á¥é¤Ï¡¢¥½¥Ëー¤Î¥«¥á¥éµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í¤Î´é¤òÁ¯ÌÀ²½¤¹¤ë¥½¥Ëー¤ÎAIµ»½Ñ¤È¡¢´éÇ§¾Ú»þ¤ÎÆÃÄ§¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊäÀµ¤ò¹Ô¤Ê¤¦NEC¤ÎAIµ»½Ñ¤ò¤È¤â¤Ë³èÍÑ¡£Îã¤¨¤Ð¹©¾ìÆâ¤Î°Å¤¤´Ä¶¤ä¡¢µÕ¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â¡¢¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
µÕ¸÷¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê´é¤¬¼Ì¤ë
°Å¤¤´Ä¶¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤Ç¤¤ë
±¿Å¾·¹¸þ¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¾ì¤Ë±¿Å¾¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÀßÈ÷¤òÍÑ°Õ¡£¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÆâ¤Ç¤Î±¿Å¾·¹¸þ¤¬·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¡£¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¡¢¥Ð¥Ã¥°¥ß¥éー¤¬Ìµ¤¯¤ÆÆñ¤·¤¤¤½¤¦
º£²ó¤Î¥Ç¥â¤Ï¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¤ò²òÀÏ¤·¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¹Ö½¬¤ä¡¢¥«ー¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´±¿Å¾Â¥¿Ê¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤¬²¼¤¬¤ë¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹ÊÝ¸±¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤À¡£