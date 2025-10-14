ËüÇî¡¢ÊÄËë¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÍè¾ì¼Ô¤ÈÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¡×¸øÉ½¡¡ºÇ½ª¤ÎÎß·×¤ÏÌó2900Ëü¿Í¡¢AD¾ÚÆþ¾ì¤ò´Þ¤à¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬13Æü¤ËÊÄËë¤·¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï¤¤ç¤¦14Æü¡¢¡ÖÍè¾ì¼Ô¤ÈÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¼¡²ó¡Ö¥ê¥ä¥ÉËüÇî¡×¤òÍ½¹ð¡Ä¥¹¥´¤¹¤®
¡¡³«ËëÆü¡Ê4·î13Æü¡Ë¤«¤é¤ÎÎß·×¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï¡¢2901Ëü7924¿Í¡Ê¤¦¤ÁAD¾ÚÆþ¾ì¼Ô¿ô343Ëü8938¿Í¡Ë¡£Îß·×¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¤Ï¡¢2206Ëü9546Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£2025Ç¯10·î5Æü¡Á10·î13Æü¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô
Íè¾ì¼Ô¿ô¡Ê¤¦¤ÁAD¾ÚÆþ¾ì¼Ô¿ô¡Ë
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë235,806¿Í¡Ê21,696¿Í¡Ë
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë242,342¿Í¡Ê22,148¿Í¡Ë
10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë240,971¿Í¡Ê21,922¿Í¡Ë
10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë247,367¿Í¡Ê23,710¿Í¡Ë
10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë241,556¿Í¡Ê23,239¿Í¡Ë
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë242,159¿Í¡Ê24,685¿Í¡Ë
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë247,218¿Í¡Ê25,331¿Í¡Ë
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë248,002¿Í¡Ê25,194¿Í¡Ë
10·î13Æü¡Ê·î¡Ë244,094¿Í¡Ê36,205¿Í¡Ë
¹ç·×2,189,515¿Í¡Ê224,130¿Í¡Ë
¢£³«ËëÆü¡Ê2025Ç¯4·î13Æü¡Ë¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¡ÊÎß·×¡Ë
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¸½ºß
Îß·×Íè¾ì¼Ô¿ô29,017,924¿Í¡Ê¤¦¤ÁAD¾ÚÆþ¾ì¼Ô¿ô3,438,938¿Í¡Ë
¢£ÈÎÇä³«»Ï¡Ê2023Ç¯11·î30Æü)°Ê¹ß¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¡ÊÎß·×¡Ë
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¸½ºß¡¡Îß·×¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô22,069,546Ëç
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¡Ê¤¦¤Á²ñ´üÁ°ÈÎÇä¿ô¡Ë
°ìÆü·ô¡¡10,755,153Ëç¡Ê7,613,333Ëç¡Ë
Ê¿Æü·ô¡¡4,415,850Ëç¡Ê¡¼Ëç¡Ë
Ìë´Ö·ô¡¡2,112,343Ëç¡Ê¡¼Ëç¡Ë
ÆÃÊÌ³ä°ú·ô¡¡632,895Ëç¡Ê74,700Ëç¡Ë
ÄÌ´ü¥Ñ¥¹¡¡404,393Ëç¡Ê57,866Ëç¡Ë
²Æ¥Ñ¥¹¡¡277,566Ëç¡Ê34,507Ëç¡Ë
3ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ·ô¡¡472,253Ëç¡Ê53,151Ëç¡Ë
°ìÈÌÃÄÂÎ³ä°ú·ô¡¡465,987Ëç¡Ê45,003Ëç¡Ë
Á°´ü³Ø¹»ÃÄÂÎ³ä°ú·ô¡¡553,570Ëç¡Ê23,289Ëç¡Ë
¸å´ü³Ø¹»ÃÄÂÎ³ä°ú·ô¡¡103,761Ëç¡Ê4,428Ëç¡Ë
¤³¤É¤â¾·ÂÔ°ìÆü·ô¡¡309,753Ëç¡Ê222,750Ëç¡Ë
Âç¿Í¾·ÂÔ°ìÆü·ô¡¡10,388Ëç¡Ê7,740Ëç¡Ë
³«Ëë·ô¡¡454,949Ëç¡Ê454,949Ëç¡Ë
Á°´ü·ô¡¡1,100,685Ëç¡Ê1,100,685Ëç¡Ë
¹ç·×22,069,546¡Ê9,692,401Ëç¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¼¡²ó¡Ö¥ê¥ä¥ÉËüÇî¡×¤òÍ½¹ð¡Ä¥¹¥´¤¹¤®
¡¡³«ËëÆü¡Ê4·î13Æü¡Ë¤«¤é¤ÎÎß·×¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï¡¢2901Ëü7924¿Í¡Ê¤¦¤ÁAD¾ÚÆþ¾ì¼Ô¿ô343Ëü8938¿Í¡Ë¡£Îß·×¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¤Ï¡¢2206Ëü9546Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£2025Ç¯10·î5Æü¡Á10·î13Æü¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô
Íè¾ì¼Ô¿ô¡Ê¤¦¤ÁAD¾ÚÆþ¾ì¼Ô¿ô¡Ë
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë235,806¿Í¡Ê21,696¿Í¡Ë
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë242,342¿Í¡Ê22,148¿Í¡Ë
10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë240,971¿Í¡Ê21,922¿Í¡Ë
10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë247,367¿Í¡Ê23,710¿Í¡Ë
10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë241,556¿Í¡Ê23,239¿Í¡Ë
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë242,159¿Í¡Ê24,685¿Í¡Ë
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë247,218¿Í¡Ê25,331¿Í¡Ë
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë248,002¿Í¡Ê25,194¿Í¡Ë
10·î13Æü¡Ê·î¡Ë244,094¿Í¡Ê36,205¿Í¡Ë
¹ç·×2,189,515¿Í¡Ê224,130¿Í¡Ë
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¸½ºß
Îß·×Íè¾ì¼Ô¿ô29,017,924¿Í¡Ê¤¦¤ÁAD¾ÚÆþ¾ì¼Ô¿ô3,438,938¿Í¡Ë
¢£ÈÎÇä³«»Ï¡Ê2023Ç¯11·î30Æü)°Ê¹ß¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¡ÊÎß·×¡Ë
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¸½ºß¡¡Îß·×¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô22,069,546Ëç
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¡Ê¤¦¤Á²ñ´üÁ°ÈÎÇä¿ô¡Ë
°ìÆü·ô¡¡10,755,153Ëç¡Ê7,613,333Ëç¡Ë
Ê¿Æü·ô¡¡4,415,850Ëç¡Ê¡¼Ëç¡Ë
Ìë´Ö·ô¡¡2,112,343Ëç¡Ê¡¼Ëç¡Ë
ÆÃÊÌ³ä°ú·ô¡¡632,895Ëç¡Ê74,700Ëç¡Ë
ÄÌ´ü¥Ñ¥¹¡¡404,393Ëç¡Ê57,866Ëç¡Ë
²Æ¥Ñ¥¹¡¡277,566Ëç¡Ê34,507Ëç¡Ë
3ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ·ô¡¡472,253Ëç¡Ê53,151Ëç¡Ë
°ìÈÌÃÄÂÎ³ä°ú·ô¡¡465,987Ëç¡Ê45,003Ëç¡Ë
Á°´ü³Ø¹»ÃÄÂÎ³ä°ú·ô¡¡553,570Ëç¡Ê23,289Ëç¡Ë
¸å´ü³Ø¹»ÃÄÂÎ³ä°ú·ô¡¡103,761Ëç¡Ê4,428Ëç¡Ë
¤³¤É¤â¾·ÂÔ°ìÆü·ô¡¡309,753Ëç¡Ê222,750Ëç¡Ë
Âç¿Í¾·ÂÔ°ìÆü·ô¡¡10,388Ëç¡Ê7,740Ëç¡Ë
³«Ëë·ô¡¡454,949Ëç¡Ê454,949Ëç¡Ë
Á°´ü·ô¡¡1,100,685Ëç¡Ê1,100,685Ëç¡Ë
¹ç·×22,069,546¡Ê9,692,401Ëç¡Ë