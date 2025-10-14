¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤á¤°¤ê¼«Ì±µÄ°÷¤«¤é¡Ö»ö¼Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼ ¹â»ÔÁíºÛ¤¬·Ð°ÞÀâÌÀ¡¡¼«Ì±ÅÞ¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¸á¸å3»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×¤¬¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁíºÛ¤¬¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
º©ÃÌ²ñ¤ËÎ×¤àµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡°æÎÓÃ¤·û ½°±¡µÄ°÷
¡Ö°ìÃ×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÅÀ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢µõ¿´Ã³²û¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï»ö¼Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¸á¸å3»þ¤¹¤®¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½20Ì¾¤ÎµÄ°÷¤¬È¯¸À¤·¡¢¢§ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿³ÆÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¤ä¡¢¢§¸øÌÀÅÞ¤È¤Î26Ç¯´Ö¤Î´Ø·¸¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¤âÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ËÂÐ¤·ÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÎäÀÅ¤Ê¼õ¤±»ß¤á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½ªÎ»¸å¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤¬µÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸øÌÀ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍè½µÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Î¹ÔÊý¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖµóÅÞ°ìÃ×ÂÎÀ©¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¹â»Ô»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÞÆâ¤ËÇ¼ÆÀ¤Î½ÐÍè¤ëÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£