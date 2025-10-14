¡Ú ÃæÂ¼ÀÅ¹á ¡Û ¡Ö°áÁõ¤Þ¤È¤á¡×¡¡¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¥É¥ì¥¹¤«¤é¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¡Â¿ºÌ¤Ê°áÁõ¤òÈäÏª
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÂ¼ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ»Ñ¤ÎÆ°²è¤ä²èÁü¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö°áÁõ¤Þ¤È¤á¡×¤È¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çö¤¤¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¸ª¤ÈÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤«¤Ã¤¿Ãã¿§¤Î¥µ¥Æ¥ó¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶»¸µ¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î¸÷Âô´¶¤¬¡¢¥É¥ì¥¹¤Î¶ÊÀþ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Þ¡¼¥á¡¼¥É¥¹¥«¡¼¥È¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿°áÁõ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÎÁÇºà¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥é¥á¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
È±·¿¤â°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¤«¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ë¤·¤¿²èÁü¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï½ª»Ï²º¤ä¤«¤Ç¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Å»ö¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢2003Ç¯08·î¡ÖÂè£¹²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡ÖÈþ¾¯½÷¥¯¥é¥Ö£²£±¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
½Ð±é¤Ë¡¢±Ç²è¡Ö¹¬Ê¡¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¤¥Õ¡×¡ÖÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¡×¡ÖQ.E.D.¾ÚÌÀ½¤Î»¡×¡ÖÇò¸Í½¤¤Î»ö·ïÊí¡×¡ÖÆÇÅç¤æ¤ê»Ò¤Î¤»¤¤é¤éÆüµ¡×¤Ê¤É¡£
£Î£È£Ë Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ£¸¶½å»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
