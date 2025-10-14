À¼Í¥¡¦¹âÌîËãÎ¤²Â¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤éÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Þ¤Ç¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Øembrace¡ÙÈ¯Çä
¡¡À¼Í¥¡¦¹âÌîËãÎ¤²Â¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Øembrace¡Ù¤¬10·î10Æü¤ËKADOKAWA¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹âÌîËãÎ¤²Â¡¢³¤ÊÕ¤Ç¸«¤»¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¹âÌîËãÎ¤²Â¤Ï¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¡ª¡Ù¤Î½ï»³¤Þ¤Ò¤íÌò¡¢¡Ø¥¨¥Ç¥ó¡Ù¤Î¥µ¥éÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢À¼Í¥³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢8·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿À¼Í¥¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ØMy Girl vol.43¡Ù¤Ç¹âÌî¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»ïÌÌ¤Ë¤ÏÌ¤·ÇºÜ¤À¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¹½À®¡£»ïÌÌ·ÇºÜ¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¹âÌî¤Î¡ÈÁÇ¤ÎÉ½¾ð¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤ÊÕ¤Ç¸«¤»¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ä¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë½À¤é¤«¤Ê²£´é¤Ê¤É¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØMy Girl vol.43¡Ù¤Ï¡¢¹âÌîËãÎ¤²Â¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âÈøÁÕ²»¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤ÈÍÓµÜÈÞÆá¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²Ç Season2¡Ù¡Ë¡¢Î©ÀÐÑÛ¡¢·ëÀî¤¢¤µ¤¡¢ÍÕ»³É÷²Ö¡¢ÍÛ¹â¿¿Çò¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤ÂåÀ¼Í¥¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃ½¸¹æ¡£À¼Í¥¤¿¤Á¤Î¡ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎËÜ»ïÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤òÌó38¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¼ýÏ¿¡£»¨»ïÈÇ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤Ç¹âÌî¤ÎÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤È¤Ê¤ë¹½À®¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡Èembrace¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÌîËãÎ¤²Â¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î²¹ÅÙ´¶¤È¡¢Èà½÷¼«¿È¤¬Å»¤¦²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤ä¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÁÇ´é¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë