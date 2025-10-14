Ä¹Ìîµ×µÁ¤Î°úÂà²ñ¸«¡¢ºäËÜ¤é53¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÍè¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
ºäËÜ¡¢²¬ËÜ¡¢¾®ÎÓ¤¬²ÖÂ«¤òÂ£Äè
¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«½ªÈ×¤Ë¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤äÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤é53¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£40ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ìÍè¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï°úÂà¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ìî¡£¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¸«¾ì¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÌÁÍ§¤ÎºäËÜ¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡¢¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡¢¼ïÅÄµ®ÀÓ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬²ÖÂ«¤òÂ£Äè¡£Â³¡¹¤ÈÁª¼ê¤¬Æþ¾ì¤·¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Î»Ñ¤â¡£Áª¼ê36¿Í¤ò´Þ¤á¡¢·×53¿Í¤¬²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¡¢Æþ¤êÀÚ¤é¤º¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Æ¤âÅ±¼ý¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡£Çú¾Ð²ñ¸«¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¤Ï¡Ö16Ç¯´Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£°úÂà²ñ¸«¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡£¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¡¢º£¸å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤È½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢Ä¹Ìî¤ÏºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤È°®¼ê¡¢Çï¼ê¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤Æ²ñ¸«¾ì¤òÂà½Ð¤·¤¿¡£°úÂà²ñ¸«¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë