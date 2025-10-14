ÂçµÕÅ¾·à¤òµ¯¤³¤·¤¿Çð¤ÈÈ×ÀÐ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¹­Åç¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡ª(C)SOCCER DIGEST

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡10·î£¸Æü¡¢12Æü¤Ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡¤Î»î¹ç¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡×ÉôÂâ¤¬¼èºà¤·¤¿³Æ»î¹ç¤Î¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò°ìµó¤ËÆÃ½¸¤¹¤ë¡£ µ­»ö¡¦¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£<¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ ½à·è¾¡ Âè£±Àï Àîºê£³¡Ý£±¹­Åç>¼Ì¿¿¡§ÎëÌÚñ¥ÂÀÏ¯»î¹çÆÃ½¸


<¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ ½à·è¾¡ Âè£±Àï ²£ÉÍFC£°¡Ý£²¹­Åç>¼Ì¿¿¡§ÂìÀîÉÒÇ·

<¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ ½à·è¾¡ Âè£²Àï Çð£´¡Ý£±Àîºê>¼Ì¿¿¡§Çß·îÃÒ»Ë¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ì¿¿Éô¡Ë¡¦SOCCER DIGEST