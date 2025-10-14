¡Ú²èÁü¤Þ¤È¤á¡ÛÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡¡ª¡Ö¥µ¥«¥À¥¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡×ÞÕ¿È¤Î¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÂçÆÃ½¸¡ª
¡¡10·î£¸Æü¡¢12Æü¤Ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡¤Î»î¹ç¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡×ÉôÂâ¤¬¼èºà¤·¤¿³Æ»î¹ç¤Î¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò°ìµó¤ËÆÃ½¸¤¹¤ë¡£ µ»ö¡¦¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£<¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ ½à·è¾¡ Âè£±Àï Àîºê£³¡Ý£±¹Åç>¼Ì¿¿¡§ÎëÌÚñ¥ÂÀÏ¯»î¹çÆÃ½¸
<¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ ½à·è¾¡ Âè£±Àï ²£ÉÍFC£°¡Ý£²¹Åç>¼Ì¿¿¡§ÂìÀîÉÒÇ·
<¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ ½à·è¾¡ Âè£²Àï Çð£´¡Ý£±Àîºê>¼Ì¿¿¡§Çß·îÃÒ»Ë¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ì¿¿Éô¡Ë¡¦SOCCER DIGEST