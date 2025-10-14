£Ó£Ã£Á£Ô¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò12¡ó²¼Êý½¤Àµ
¡¡£Ó£Ã£Á£Ô <3974> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯10·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2²¯1500Ëü±ß¢ª1²¯8900Ëü±ß(Á°´ü¤Ï1²¯5600Ëü±ß)¤Ë12.1¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬37.8¡óÁý¢ª21.2¡óÁý¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿5-10·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯2100Ëü±ß¢ª9500Ëü±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2700Ëü±ß)¤Ë21.5¡ó¸º³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬4.5ÇÜ¢ª3.5ÇÜ¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿5-10·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯2100Ëü±ß¢ª9500Ëü±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2700Ëü±ß)¤Ë21.5¡ó¸º³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬4.5ÇÜ¢ª3.5ÇÜ¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹