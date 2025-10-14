£Í£Ä£Ö¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò80¡ó²¼Êý½¤Àµ
¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Çー¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó <3902> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬10·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î25²¯±ß¤Î¹õ»ú¢ª5²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°´ü¤Ï5²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë80.0¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î24.9²¯±ß¤Î¹õ»ú¢ª4.9²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4.7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë80.1¡ó¸º³Û¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡2025Ç¯12·î´ü¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î±Ä¶È¿Í°÷Áý¶¯¤Ë¤è¤ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÇä¾åÀ®Ä¹¤È¡¢µ¡Ç½Åª¤ÊÉÔ¶ñ¹ç¤Î²þ½¤¤¬´°Î»¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿·ò¿Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥µ¥ëー¥¹¡×¤òÁý¶¯¤·¤¿±Ä¶È¡¦Æ³ÆþÀßÃÖÂÎÀ©¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¡¦Æ³Æþ¶¯²½¤Ë¤è¤ê¶ÈÀÓ¤Î³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Ä¶È¿Í°÷¤ÎÁý¶¯¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¾å´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Î¸«¹þÀè°Æ·ï¤ÎÊÝÍ¾õ¶·Åù¤«¤é¿äÂ¬¤Ç¤¤ëÄÌ´üÃåÃÏ¸«¹þ¤ß¤òÀººº¤·¤¿·ë²Ì¡¢Åö½éÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿·ò¿Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥µ¥ëー¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ³ÆþÀßÃÖ³èÆ°¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢´ü½é·×²è¤«¤éÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Á°²óÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íø±×ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤ÎÂçÉý¤Ê²¼Êý½¤Àµ¤ËÈ¼¤¤Íø±×¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿Í°÷Áý¶¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾ÍèÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿Åê»ñ¤Ï·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Á°²óÈ¯É½¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·Åù¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬¸½ºßÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóµÚ¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
