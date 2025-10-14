Å¨¾¤¬PSÂÇÎ¨.138¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø2ÅÙ¤Î¿½¹ð·É±ó¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Ä´í¸±À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×·Ù²ü¿´¤Î¹â¤µ³À´Ö¸«¤¨¤ë
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿2ÅÙ¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó7Àï¤Ç2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó´Þ¤à29ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.138¤ÈÄ´»Ò¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤ÂçÃ«Áª¼ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï2ÅÙ¤â¿½¹ð·É±ó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9²ó¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ë¡£1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶Ïº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¤â²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Ë·É±ó¤òÁªÂò¡£»î¹ç¸å¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Ù¡¼¥¹¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë±¦Åê¼ê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¤«¤é¤À¡×¤È¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖæÆÊ¿¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Ä´í¸±À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥¹¥Í¥ëÁê¼ê¤Ë²æ¡¹¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼ºÅÀ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢9²ó¤Ç¤Î¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½éÆü¤Ë¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍýÍ³¤ÇÌîµå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£¤À¤¬Èà¤Ø¤Î·Ú»ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±¦Åê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢ÂÇµå¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á³°Ìî¤ØÈô¤Ð¤¹Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÄæÆÊ¿¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä»þ¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÂçÃ«Áª¼ê¤¬¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ëÈ¯¸À¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£