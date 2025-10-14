¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û½õ¤Ã¿Í2Áª¼ê¤¬µ¢¹ñ¡¡NPB8Ç¯ÌÜ¤Î¥½¥È¤Ïº£µ¨13ËÜÎÝÂÇ¡¡¥²¥ì¡¼¥í¤Ï3µ¨¤Ö¤êÉüµ¢¤âËÉ¸æÎ¨6ÅÀÂæ
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥½¥ÈÁª¼ê¤È¥²¥ì¡¼¥íÅê¼ê¤Îµ¢¹ñ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Î¹Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥ÈÁª¼ê¤ÏºòÆü13Æü¤Ë±©ÅÄÈ¯¤ÎÊØ¤Ë¤Æ¡¢¥²¥ì¡¼¥íÅê¼ê¤Ï10Æü¤ËÀ®ÅÄÈ¯¤ÎÊØ¤Çµ¢¹ñ¡£
¥½¥ÈÁª¼ê¤Ï2018Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£NPB8Ç¯ÌÜ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢102»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.230¡¢13ËÜÎÝÂÇ¡¢44ÂÇÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥²¥ì¡¼¥íÅê¼ê¤Ï¡¢2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ËÉüµ¢¡£21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨6.41¡¢1¾¡3ÇÔ¡¢6HP¡¢1¥»¡¼¥Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£