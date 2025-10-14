¡Ö¿²Ë·¤Ï¤·¤Ê¤¤(¾Ð)¡×¥É·³¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Å¨¾¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤ËÈ¿±þ¡¡ÀèÀ©¥½¥í¤Î³èÌö¤ËÅ¨¾¤¬·ç¾ì´ê¤¦¥¸¥ç¡¼¥¯
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
ÀèÀ©ÃÆ¤òÊü¤Á¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÅ¨¾¤Ø¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÊÖÅú¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥é¥¤¥È¤Ø¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÂè1¹æ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä³èÌö¡£Å¨ÃÏ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡¢¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¥¥é¡¼¡£¤Ç¤¹¤«¤éÌÀÆü¤ÏÈà¤¬¿²Ë·¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤«´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¡£·ç¾ì¤ò´ê¤¦¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµ¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¹¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥Õ(¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ)¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¿Æ¤·¤¤¡£ÌÀÆü¤Ï¿²Ë·¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è(¾Ð)¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£