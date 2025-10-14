¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×Ä¶¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ËËÜ¿Í¤Ï¡Ä¡¡°ïÏÃ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¾×·â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡×¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡Ê35¡Ë¤¬10Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Î°ïÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤ë½÷Í¥N¤µ¤ó¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬À¨¤¯¹¥¤¤Ç¡×¤È¡¢N¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÃÎ¿ÍÅÁ¤¤¤ËÂçÃ«¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤³¤¦¤È¤·¡¢ÂçÃ«·ëº§Á°¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¶á¤·¤¤¿ÍÊª¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¡ÈÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤é¤¼¤Ò¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤½¤Î¿Í¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢·ë¹½ÍÌ¾¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡ÊÂçÃ«¤¬¡Ë¡ÈÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤Î¿Í¡É¤È¡£¡ÈÀ¨¤¤ÍÌ¾¤Ê½÷Í¥¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢æÆÊ¿¤È¤´ÈÓ¹Ô¤¤¿¤¤¤é¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÊÂçÃ«¤¬¡Ë¡È¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¡¢½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤È¤ªÊÖ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¡×¤ÈÃú½Å¤ËÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¦±é¼Ô¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÍò¡£·ë¶É¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï½÷Í¥N¤ò¡Ö¤³¤³¤À¤±¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÌ¾¹ðÇò¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï²»À¼¤¬Éú¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡©¤¦¤½¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¹ñÌ±Á´°÷¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÁûÁ³¤À¤Ã¤¿¡£