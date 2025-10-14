Â¼¾å¿®¸Þ¤¬·ëº§¡¡¶Í»³¡¢ÂçÁÒ¤ËÂ³¤º£Ç¯STARTO3¿ÍÌÜ¡¡¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Î·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¡¡SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤ÎWEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê36¡Ë¡¢Æ±2·î¤ÎSUPER¡¡EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤ËÂ³¤¡¢STARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºÑ¤ß¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯3¿ÍÌÜ¤Î·ëº§Êó¹ð¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤â3¿ÍÁ´°÷¤¬´ØÀ¾½Ð¿È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Î·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëSTARTO¼Ò¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï1·î3Æü¤Ë¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¶Í»³¡£Â³¤¤¤Æ2·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂçÁÒ¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£º£²ó¤ÎÂ¼¾å¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢º£Ç¯·ëº§¤·¤¿3¿Í¤¬´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£