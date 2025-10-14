°úÂà²ñ¸«¤Îµð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¡¡ÆþÃÄµñÈÝ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ä¥í¥Ã¥Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤âÅÇÏª¡Ö»ØÌ¾¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÅ·âÅª¤Ë°úÂà¤ò·èÃÇ¤·È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ìî¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ïµð¿ÍÆþÃÄÁ°¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆþÃÄ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥í¥Ã¥Æ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤ä¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢»ØÌ¾¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯ºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£º£¹Í¤¨¤ë¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î¡Èµ¤ÇÛ¤êÃË¡É¤¬°úÂà²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¿è¤Ê¿´ÇÛ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤ÏÆüÂç£´Ç¯»þ¤Î£²£°£°£¶Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Î£´½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄµñÈÝ¡£¼Ò²ñ¿Í¡¦¥Û¥ó¥À¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿£°£¸Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ë£²°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤¬ºÆ¤ÓµñÈÝ¤·¤¿¡£»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿£°£¹Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤é¤Î£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£