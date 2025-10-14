¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤È¤í¤±¤ë¡ÄÊÔ½¸¼Ô¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ø¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡ÙÍû±ÇÎÓ¤µ¤ó
¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤Ïº£Ç¯ÁÏ´©40¼þÇ¯¡£»ïÌÌ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿ôËüÅÀ°Ê¾å¡Ê¡ª¡Ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢ÎòÂå¤ÎÊÔ½¸¼Ô40Ì¾¤¬¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ëºî¤êÂ³¤±¤ë¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¡¢¥ê¥ì¡¼¥Ö¥í¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¡äÁ°²ó¡¿¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤±¤Ç¥×¥í¤ÎÌ£¡£ÊÔ½¸¼Ô¤¬10Ç¯°Ê¾åºî¤êÂ³¤±¤ë¡Ø´¶Æ°¾Æ¤ÆÚ¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ã¤Æ¡©
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤¯¤é¤·¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¡¦I°æ¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤È¤Ï¡©
ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡¼çÌòµé¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡£ÏÆÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸net¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Íû ±ÇÎÓÀèÀ¸¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¤³¤¯¤È¡¢¥ß¥ë¥¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½Å¤¹¤®¤º¡¢¤Ú¤í¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤×¤êºî¤Ã¤Æ¡¢Ëè²ó¡¢¤ªÆù¤äÌîºÚ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤òÌ£¤ï¤¦¡¢²æ¤¬²È¤Î¼çÌò¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
I°æ¤¬¼«Âð¤Ç»£±Æ
µíÆý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ë¡ª
¡Ø¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡ÊÃË¼ß¡Ë¡Ä¡Ä4¸Ä
µíÆý¡Ä¡Ä2/3¥«¥Ã¥×
¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡Ä30£ç
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¤è¤¯Àö¤¤¡¢ÂÑÇ®»®¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç10Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£ÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢·ø¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¤µ¤é¤Ë1Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËÌÚ¤Ù¤é¤Ç¤Ä¤Ö¤¹¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¿¡¼30g¤ò²Ã¤¨¡¢¼êÁá¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ê3¡ËµíÆý¤òÊ¨ÆÄ¾Á°¤Þ¤Ç²¹¤á¡¢¡Ê2¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£Á´ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/4¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢Ä´Ì£¤¹¤ë¡£¤µ¤Þ¤·¤Æ¤«¤éÀ¶·é¤ÊÌ©ÊÄÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢3Æü¤Û¤ÉÎäÂ¢ÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ä¤ÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢1¥«·î¤Û¤ÉÎäÅàÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£
¡Ø¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡Ù¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¥ï¥±
¡Ú¤½¤Î1¡Û¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ
²æ¤¬²È¤Ï¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¾ø¤·¤Æºî¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤Ö¤·¤Æ²¹¤á¤¿µíÆý¤ò²Ã¤¨¡¢¼êÁá¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤È¤Æ¤â³ê¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤ÈËè²ó¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÂç¹¥¤¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤Î2¡Û»ý¤Á´ó¤ê¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡ª
¥Ñ¥ó¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¡¢¥µ¥é¥À¤ä¥«¥ì¡¼¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¡£Í§¿ÍÂð¤Ç»ý¤Á´ó¤ê¤Î¿©»ö²ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ê¤É¡¢¤¢¤ë¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ëºî¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¤¯¤é¤·¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¡¦I°æ
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸Îò28Ç¯¡£¹¹ð¤Î±Ä¶È¤ä¡¢ÎÁÍý¡¦²ÈÅÅ¤ÎÊÔ½¸¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¸½ºß¤ÎÉô½ð¤Ø¡£¤¦¤µ¤®Àê¤¤¤Ï¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¡£