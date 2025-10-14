¡ÚÁê¾ì¤ÎÂÎ²¹·×¡Û¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦ÆÍî¥ì¥·¥ª¿ä°Ü(25ÆüÊ¿¶Ñ)
¡ù120¡ó°Ê¾å¡Ä¡Ä²áÇ®¤Ë·Ù²ü
¡¡100¡ó¡¡¡¡¡Ä¡ÄÃæÎ©
¡ú70¡ó°Ê²¼ ¡Ä¡ÄÄìÃÍ¥¾ー¥ó
¡¡¡¡¡¡¡Ú10·î¡Û
14Æü(²Ð)¡¡93.05¡¿1241±ß°Â¡¦4Ëü7000±ß³ä¤ì
10Æü(¶â) 101.78¡¿491±ß°Â¡¦4Ëü8500±ß³ä¤ì
£¹Æü(ÌÚ) 108.24¡¿845±ß¹â¡¦4Ëü8500±ßÂæÆÍÇË
£¸Æü(¿å) 109.08
£·Æü(²Ð) 111.27
£¶Æü(·î) 109.28¡¿2175±ß¹â¡¦4Ëü7500±ßÂæÆÍÇË
£³Æü(¶â) 103.48¡¿832±ß¹â¡¦4Ëü5500±ßÂæ²óÉü
£²Æü(ÌÚ)¡¡98.45¡¿385±ß¹â
£±Æü(¿å)¡¡96.91¡¿381±ß°Â
¡¡¡¡¡¡¡Ú9·î¡Û
30Æü(²Ð) 103.92¡¿111±ß°Â¡¦4Ëü5000±ß³ä¤ì
29Æü(·î) 109.32¡¿311±ß°Â
26Æü(¶â) 115.49¡¿399±ß°Â¡¦4Ëü5500±ß³ä¤ì
25Æü(ÌÚ) 109.92
24Æü(¿å) 110.07¡¿136±ß¹â¡¦4Ëü5500±ßÂæÆÍÇË
22Æü(·î) 114.53¡¿447±ß¹â
19Æü(¶â) 113.66
18Æü(ÌÚ) 111.43¡¿513±ß¹â¡¦4Ëü5000±ßÂæÆÍÇË
17Æü(¿å) 111.77
16Æü(²Ð) 119.65
12Æü(¶â) 119.57¡¿395±ß¹â¡¦4Ëü4500±ßÂæÆÍÇË
11Æü(ÌÚ) 122.38¡¿534±ß¹â¡¦4Ëü4000±ßÂæÆÍÇË
10Æü(¿å) 129.91¡¿387±ß¹â¡¦4Ëü3500±ßÂæ²óÉü
£¹Æü(²Ð) 134.36¡¿184±ß°Â¡¦4Ëü3500±ß³ä¤ì
£¸Æü(·î) 132.36¡¿625±ß¹â¡¦4Ëü3500±ßÂæ²óÉü
£µÆü(¶â) 132.59¡¿348±ß¹â¡¦4Ëü3000±ßÂæ²óÉü
£´Æü(ÌÚ) 135.01¡¿641±ß¹â¡¦4Ëü2500±ßÂæ²óÉü
£³Æü(¿å) 134.32¡¿371±ß°Â¡¦4Ëü2000±ß³ä¤ì
£²Æü(²Ð) 132.29
£±Æü(·î) 128.08¡¿529±ß°Â¡¦4Ëü2500±ß³ä¤ì
¡¡¡¡¡¡¡Ú8·î¡Û
29Æü(¶â) 127.96
28Æü(ÌÚ) 137.95
27Æü(¿å) 144.25¡¿125±ß¹â¡¦4Ëü2500±ßÂæ²óÉü
26Æü(²Ð) 143.16¡¿413±ß°Â¡¦4Ëü2500±ß³ä¤ì
25Æü(·î) 145.43
22Æü(¶â) 151.70
21Æü(ÌÚ) 144.68
20Æü(¿å) 143.91¡¿657±ß°Â¡¦4Ëü3000±ß³ä¤ì
19Æü(²Ð) 146.95
18Æü(·î) 148.41¡¿336±ß¹â¡¦4Ëü3500±ßÂæÆÍÇË
15Æü(¶â) 139.28¡¿729±ß¹â¡¦4Ëü3000±ßÂæ²óÉü
14Æü(ÌÚ) 145.21¡¿625±ß°Â¡¦4Ëü3000±ß³ä¤ì
13Æü(¿å) 155.21¡¿556±ß¹â¡¦4Ëü3000±ßÂæÆÍÇË
12Æü(²Ð) 149.46¡¿897±ß¹â¡¦4Ëü2500±ßÂæÆÍÇË
£¸Æü(¶â) 146.85¡¿761±ß¹â¡¦4Ëü1500±ßÂæ²óÉü
£·Æü(ÌÚ) 143.18¡¿264±ß¹â¡¦4Ëü1000±ßÂæ²óÉü
£¶Æü(¿å) 140.42
£µÆü(²Ð) 129.17¡¿258±ß¹â¡¦4Ëü0500±ßÂæ²óÉü
£´Æü(·î) 125.86¡¿508±ß°Â¡¦4Ëü0500±ß³ä¤ì
£±Æü(¶â) 135.47
31Æü(ÌÚ) 134.09¡¿415±ß¹â¡¦4Ëü1000±ßÂæ²óÉü
30Æü(¿å) 126.98
29Æü(²Ð) 126.63¡¿323±ß°Â
28Æü(·î) 127.43¡¿457±ß°Â¡¦4Ëü1000±ß³ä¤ì
25Æü(¶â) 124.09¡¿370±ß°Â¡¦4Ëü1500±ß³ä¤ì
24Æü(ÌÚ) 123.08¡¿655±ß¹â¡¦4Ëü1500±ßÂæ²óÉü
23Æü(¿å) 119.88¡¿1396±ß¹â¡¦4Ëü1000±ßÂæ²óÉü
22Æü(²Ð) 115.19
18Æü(¶â) 120.60
17Æü(ÌÚ) 117.41
16Æü(¿å) 110.27
15Æü(²Ð) 116.92¡¿218±ß¹â¡¦3Ëü9500±ßÂæ²óÉü
14Æü(·î) 117.54¡¿110±ß°Â¡¦3Ëü9500±ß³ä¤ì
¡Î2025Ç¯10·î14Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡Î2025Ç¯10·î14Æü¡Ï
